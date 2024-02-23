Наймані працівники отримали заборговану зарплату

Упродовж січня цього року працівники територіальних органів ДПС у Тернопільській області на спільних з органами місцевої влади засіданнях комісій заслухали керівників трьох підприємств, які допустили заборгованість із виплати заробітної плати, податку на доходи фізичних осіб та єдиного соціального внеску. Внаслідок проведеної роботи два підприємства ліквідували заборгованість із заробітної плати на суму 750 тисяч гривень, із податку на доходи фізичних осіб — на 116,6 тисячі гривень.

Окрім цього, проведена індивідуальна роз’яснювальна робота з керівниками десятьох підприємств, за наслідками якої сім із них уже погасили 105 тисяч гривень заборгованості із заробітної плати, 102,2 тисячі — з податку на доходи фізичних осіб і 127,9 тисячі гривень — з єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Також проводиться контроль за додержанням платниками податків чинного законодавства про оплату праці. Так, у січні на засіданнях комісій заслухано керівників 21-го підприємства та організації, на яких заробітна плата виплачувалася у мінімальному чи нижче мінімального розмірах. Після цього 19 підприємств підвищили рівень виплати заробітної плати. Завдяки цьому до бюджету надійшло 29,4 тисячі гривень податку на доходи фізичних осіб та 35,9 тисячі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Проведена роз’яснювальна робота з аналогічних питань і на 149-ти підприємствах та організаціях області. Як наслідок, 120 підприємств підвищили рівень виплати заробітної плати. До бюджету надійшло 1 мільйон 50,4 тисячі гривень податку на доходи фізичних осіб та майже 1,2 мільйона гривень єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Крім цього, завдяки активізації роз’яснювальної роботи щодо необхідності оформлення трудових відносин із найманими працівниками у січні 2024 року прийнято 6412 працівників.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області