Особливості відображення у звітності з ПДВ податкового повідомлення-рішення

Державна податкова служба України з метою забезпечення єдиного механізму (підходу) відображення у податковій декларації з ПДВ суми, визначеної у податковому повідомленні-рішенні (ППР) за формою «В4», сформованому за результатами проведення контрольним органом перевірки, інформує про окремі особливості заповнення такої декларації. Про це повідомили в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Відповідно до пункту 58.1 статті 58 Податкового кодексу України (ПКУ) контрольний орган надсилає (вручає) платнику податків ППР, зокрема, у випадку, якщо за результатами перевірки контрольним органом встановлено факт завищення від’ємного значення суми ПДВ, розрахованої платником податків відповідно до розділу V ПКУ. Порядок надіслання контрольними органами податкових повідомлень-рішень платникам податків затверджено наказом Міністерства фінансів України від 28 грудня 2015 року за номером 1204.

Суму, визначену у ППР за формою «В4», зокрема, суму зменшення від’ємного значення ПДВ, узгоджену за результатами перевірки контрольного органу, необхідно відображати у рядку 16.3 податкової декларації з ПДВ за той звітний (податковий) період, на який припадає день узгодження ППР, враховуючи процедури адміністративного та судового оскарження відповідно до статті 56 ПКУ, а саме:

день закінчення процедури адміністративного оскарження (за умови, що не подано позовну заяву (позов) до суду);

або

день набрання судовим рішенням законної сили (незалежно від того, чи здійснюється (або буде здійснюватися) подальше оскарження ППР у судовому органі касаційної інстанції, чи ні).

Одночасно з цим у такій податковій декларації з ПДВ необхідно заповнити дані відповідної таблиці, а саме: дату ППР, номер ППР та суму (грн.), визначену у ППР, із знаком «-».

Водночас до дня узгодження ППР, сума, визначена у такій ППР, не підлягає відображенню у податковій декларації з ПДВ.

Більш детально про правила оскарження рішень контрольних органів та відображення ППР – у прикладах у листі ДПС України від 13.02.2024 №3770/7/99-00-21-03-02-07.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області