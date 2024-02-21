Порушників оштрафували

Інформація головного управління ДПС у Тернопільській області. Впродовж січня цього року його фахівці провели 60 перевірок суб’єктів господарювання, які здійснюють роздрібну торгівлю алкогольними напоями, тютюновими виробами та пальним.

Під час перевірок встановлено 52 порушення Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах та пального», Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» та інших нормативно-правових актів, що регулюють виробництво та обіг алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального. Зокрема:

— 10 фактів торгівлі тютюновими виробами за цінами вищими за встановлені максимально роздрібні ціни;

— 6 фактів роздрібної торгівлі тютюновими виробами з полиць самообслуговування;

— 7 фактів невидачі розрахункового документа (чеку), незабезпечення ведення у порядку, встановленому законодавством, обліку товарних запасів.

За результатами перевірок підприємцям донараховано штрафних (фінансових) санкцій на суму 525 тисяч гривень.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області