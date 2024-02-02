Про щорічну індексацію нормативної грошової оцінки земель за 2023 рік

Відповідно до вимог Податкового кодексу України (ПКУ) нормативна грошова оцінка земель є базою оподаткування для плати за землю (стаття 271 ПКУ) та для єдиного податку четвертої групи (стаття 2911 ПКУ). Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

За інформацією Державної служби статистики України, індекс споживчих цін за 2023 рік становить 105,1 відсотка. Значення ж коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки земель за 2023 рік становить 1,051.

Коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель застосовується кумулятивно залежно від дати проведення нормативної грошової оцінки земель. (пункт 289.2 статті 289 ПКУ).

Коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель у розрізі років становить: 1996 рік — 1,703, 1997 рік — 1,059, 1998 рік — 1,006, 1999 рік — 1,127, 2000 рік — 1,182, 2001 рік — 1,02, 2005 рік — 1,035, 2007 рік — 1,028, 2008 рік — 1,152, 2009 рік — 1,059, 2010 рік — 1,0, 2011 рік — 1,0, 2012 рік — 1,0, 2013 рік — 1,0, 2014 рік — 1,249, 2015 рік — 1,433 (окрім сільськогосподарських угідь) і 1,2 (для сільськогосподарських угідь (рілля, багаторічні насадження, сіножаті, пасовища та перелоги), 2016 рік — 1,0 (для сільськогосподарських угідь (рілля, багаторічні насадження, сіножаті, пасовища та перелоги) та 1,06 (для земель несільськогосподарського призначення), 2017 рік — 1,0, 2018 рік — 1,0, 2019 рік — 1,0, 2020 рік — 1,0, 2021 рік — 1,0 (для сільськогосподарських угідь (рілля, багаторічні насадження, сіножаті, пасовища та перелоги) та 1,1 (для земель несільськогосподарського призначення), 2022 рік — 1,0 (для сільськогосподарських угідь (рілля, багаторічні насадження, сіножаті, пасовища та перелоги) та 1,15 (для земель і земельних ділянок (окрім сільськогосподарських угідь).

Індексація нормативної грошової оцінки земель за 2002, 2003, 2004 та 2006 роки не здійснювалася. На відміну від звітних податкових періодів за 2022 та 2023 роки, у 2024 році коефіцієнт індексації застосовується до усіх категорій земель.

Про це йдеться у листі ДПС України за номером 1294/7/99-00-04-01-02-07 від 16 січня 2024 року.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області