Про застосування юридичними особами — платниками єдиного податку третьої-четвертої груп коефіцієнту індексації нормативної грошової оцінки земель за 2023 рік при обчисленні мінімального податкового зобов’язання

Відповідно до першого-третього абзаців пункту 297 прим.1.1 статті 297 прим. 1 Податкового кодексу України (ПКУ) платники єдиного податку — власники, орендарі, користувачі на інших умовах (у тому числі на умовах емфітевзису) земельних ділянок, віднесених до сільськогосподарських угідь, а також голови сімейних фермерських господарств, у тому числі щодо земельних ділянок, що належать членам такого сімейного фермерського господарства та використовуються таким сімейним фермерським господарством, зобов’язані подавати додаток з розрахунком загального мінімального податкового зобов’язання у складі податкової декларації за податковий (звітний) рік. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

У такому додатку, зокрема, зазначаються:

кадастрові номери земельних ділянок, які використовуються такими платниками для здійснення підприємницької діяльності, та для яких визначається мінімальне податкове зобов’язання (МПЗ), їх нормативна грошова оцінка та площа таких земельних ділянок.

Підпунктом 14.1.114 прим.2 пункту 14.1 статті 14 ПКУ встановлено, що МПЗ — мінімальна величина податкового зобов’язання із сплати податків, зборів, платежів, контроль за справлянням яких покладено на контрольні органи, пов’язаних із виробництвом та реалізацією власної сільськогосподарської продукції та/або з власністю та/або користуванням (орендою, суборендою, емфітевзисом, постійним користуванням) земельними ділянками, віднесеними до сільськогосподарських угідь, розрахована відповідно до ПКУ. Сума МПЗ, визначених щодо кожної із земельних ділянок, право користування якими належить одній юридичній або фізичній особі, у тому числі фізичній особі-підприємцю, є загальним МПЗ.

МПЗ щодо земельної ділянки, нормативна грошова оцінка якої проведена обчислюється за формулою, наведеною у пункті 38 прим.1.1 статті 38 прим.1 ПКУ, елементом якої є нормативна грошова оцінки відповідної земельної ділянки з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку, встановленого ПКУ для справляння плати за землю.

МПЗ щодо земельної ділянки, нормативна грошова оцінка якої не проведена обчислюється за формулою, наведеною у пункті 38 прим.1.2 статті 38 прим.1 ПКУ, елементом якої є нормативна грошова оцінки одного гектара ріллі по Автономній Республіці Крим або по області з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку, встановленого ПКУ для справляння плати за землю.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, за індексом споживчих цін за попередній рік щороку розраховує величину коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки земель, на який індексується нормативна грошова оцінка земель і земельних ділянок, на перше січня поточного року за формулою встановленою пунктом 289.2 статті 289 ПКУ.

Коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель застосовується кумулятивно залежно від дати проведення нормативної грошової оцінки земель, зазначеної в технічній документації з нормативної грошової оцінки земель та земельних ділянок (п’ятий абзац пункту 289.2 статті 289 ПКУ).

На вебпорталі Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру в розділі «Ринок та оцінка земель» 15 січня 2024 року розміщено інформацію «Про індексацію нормативної грошової оцінки земель за 2023 рік», в якій поінформовано про значення коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки земель за 2023 рік, який становить 1,051, а також наявна інформація щодо коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки земель у розрізі років, який, зокрема, становить: 2017 рік — 1,0, 2018 рік — 1,0, 2019 рік — 1,0, 2020 рік — 1,0, 2021 рік — 1,0 (для сільськогосподарських угідь (рілля, багаторічні насадження, сіножаті, пасовища та перелоги)) та 2022 рік — 1,0 (для сільськогосподарських угідь (рілля, багаторічні насадження, сіножаті, пасовища та перелоги).

Враховуючи те, що при визначенні МПЗ використовується нормативна грошова оцінка відповідної земельної ділянки або нормативна грошова оцінка одного гектара ріллі по області з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку, встановленого ПКУ для справляння плати за землю, та те, що податкові зобов’язання з плати за землю відповідно до пункту 286.2 статті 286 ПКУ обчислюються платниками станом на перше січня 2024 року на поточний 2024 рік, а загальне МПЗ визначається за 2023 рік, то при здійсненні розрахунку загального МПЗ за податковий (звітний) 2023 рік платники єдиного податку використовують коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель за 2022 рік, який становить 1,0. Тобто, нормативна грошова оцінка земельної ділянки та нормативна грошова оцінка одного гектара ріллі по області залишилася такою, яка використовувалася при визначенні загального МПЗ за 2022 рік.

Коефіцієнт 1,051 буде застосовуватися при здійсненні розрахунку загального МПЗ за податковий (звітний) 2024 рік.

При цьому для отримання інформації щодо нормативної грошової оцінки земельних ділянок та нормативної грошової оцінки одного гектара ріллі по Автономній Республіці Крим або по області (з урахуванням коефіцієнтів індексації) необхідно звертатися до територіальних підрозділів Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області