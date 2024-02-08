При зміні адміністративного району необхідно перереєструвати ПРРО

Відповідно до пункту 8 розділу II Порядку реєстрації, ведення реєстру та застосування програмних реєстраторів розрахункових операцій, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 23 червня 2020 року за номером 317 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 14 червня 2016 року за номером 547» перереєстрація програмного реєстратора розрахункових операцій (ПРРО) здійснюється у разі зміни, зокрема, найменування або адреси господарської одиниці, де використовується ПРРО. Для перереєстрації подається заява про реєстрацію програмних реєстраторів розрахункових операцій за формою №1-ПРРО (ідентифікатор форми J/F 1316605) із позначкою «Перереєстрація».

Заява про внесення змін у дані про ПРРО подається при зміні даних, що вказуються у реєстраційній заяві за формою 1-ПРРО, що не потребують перереєстрації (зміни назви ПРРО тощо) — пункт 9 розділу II порядку за номером 317).

Пунктом 10 розділу II порядку за номером 317 передбачено, що перереєстрація та внесення змін у дані про ПРРО здійснюється у порядку та строки, встановлені для реєстрації. Заява про проведення перереєстрації або внесення змін у дані про ПРРО подається суб’єктом господарювання за умови направлення останнього фіскального звітного чека та закриття останньої зміни на такому ПРРО згідно з розділом V порядку за номером 317.

Фіскальним сервером здійснюється автоматизована обробка реєстраційної заяви за формою 1-ПРРО, за результатами якої ПРРО реєструється або формується відмова в реєстрації ПРРО. Про результати обробки реєстраційної заяви за формою №1-ПРРО, суб’єкту господарювання надається або направляється інформація засобами електронного кабінету або засобами телекомунікацій:

у день отримання реєстраційної заяви за формою 1-ПРРО, якщо реєстраційна заява за формою №1-ПРРО, надійшла не пізніше 16.00 робочого (операційного дня);

не пізніше наступного робочого дня, якщо реєстраційна заява за формою №1-ПРРО надійшла після 16.00 робочого (операційного дня).

Така інформація направляється у вигляді квитанції, що є електронним повідомленням, яке формується у форматі, затвердженому в установленому законодавством порядку, програмним забезпеченням контрольного органу за результатами ідентифікації, обробки електронного документа (пункт 4 розділу II порядку за номером 317).

При зміні місцезнаходження або місця проживання, включення/не включення суб’єкта господарювання до Реєстру великих платників податків, реорганізації контрольних органів чи з інших причин, унаслідок яких змінюється контрольний орган, в якому суб’єкт господарювання обліковується як платник податків за основним місцем обліку, протягом двох робочих днів після переведення платника податків на обслуговування до контрольного органу за новим місцем обліку засобами інформаційно-комунікаційної системи ДПС здійснюється перереєстрація ПРРО до контрольного органу за новим основним місцем обліку суб’єкта господарювання як платника податків (пункт 11 розділу II порядку за номером 317).

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області