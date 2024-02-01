Шахраї активізувалися!

У січні цього року в обласному центрі та районах області активізувалися спроби невстановлених шахраїв злочинним шляхом заволодіти матеріальними цінностями у вигляді грошових коштів суб’єктів підприємницької діяльності. На це звернули увагу фахівці головного управління ДПС у Тернопільській області.

Зловмисники телефонують посадовим особам суб’єктів господарювання краю з номерів телефонів: 0970601282, 0688791366, 0970601256, 0982833245 і, представляючись посадовою особою одного із структурних підрозділів головного управління ДПС в області чи районної ДПІ, шахрайським методом вимагають грошові кошти для залагодження так званих перевірок, надання матеріальної допомоги чи на якісь інші нагальні потреби.

Тому податківці наголошують, що службові особи головного управління ДПС у Тернопільській області та його структурних підрозділів жодних вказівок збирати гроші від свого імені чи від імені довірених осіб не давали та давати не можуть.

Отож, наполегливо радять бути пильними та обачними, не вірити сумнівним пропозиціям та ретельно перевіряти інформацію.

Також звертаються до небайдужих громадян та суб’єктів підприємницької діяльності Тернопільщини з проханням надати будь-яку відому інформацію про кожний такий факт неправомірних дій стосовно суб’єктів господарської діяльності області, направлених на заплямування честі та репутації ГУ ДПС в області, негайно інформувати місцеві органи Національної поліції щодо встановлення та документування осіб, які причетні до шахрайських дій.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області