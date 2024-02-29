Січневі надходження збору за місця для паркування транспортних засобів

Упродовж січня цього року до місцевих бюджетів Тернопільської області надійшло від платників 215 тисяч гривень збору за місця для паркування транспортних засобів. Це на 13,1 тисячі більше порівняно із січнем 2023 року.

Зокрема, фізичні особи — платники податків сплатили за перший місяць року 111,5 тисячі гривень, а юридичні особи — 103,5 тисячі.

Податківці Нагадали, що платник збору за місця для паркування транспортних засобів, який має підрозділ без статусу юридичної особи, що провадить діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на земельній ділянці не за місцем реєстрації такого платника збору, зобов’язаний зареєструвати такий підрозділ як платника збору у контрольному органі за місцем знаходженням земельної ділянки.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області