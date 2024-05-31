Збір за місця для паркування транспортних засобів

Упродовж чотирьох місяців цього року до місцевих бюджетів Тернопільської області від платників надійшов 1 мільйон 235 тисяч гривень збору за місця для паркування транспортних засобів. Про це повідомили в головному управлінні ДПС в області.

Зокрема, фізичні особи — платники податків сплатили за січень-квітень 2024 року 609,8 тисячі гривень збору за місця для паркування, а юридичні особи — 625,2 тисячі гривень.

Податківці нагадали, що платник збору за місця для паркування транспортних засобів, який має підрозділ без статусу юридичної особи, що провадить діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на земельній ділянці не за місцем реєстрації такого платника збору, зобов’язаний зареєструвати такий підрозділ як платника збору у контрольному органі за місцем знаходження земельної ділянки.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області