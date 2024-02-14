Учнівська молодь — за здоровий спосіб життя!

Минулої неділі, 11 лютого, у кооперативному фаховому коледжі Файного міста відбулися змагання учнівської молоді Тернопільського району з настільного тенісу, шахів, шашок за загально-фізичної підготовки. Під час церемонії урочистого відкриття юних прихильників цих видів спорту привітали голова Тернопільської районної ради фізкультурно-спортивного товариства «Колос» Іван Кульбіцький і директор навчального закладу Василь Мулярчук.

Останній під час свого виступу ознайомив учасників змагань із славними традиціями коледжу, досягненнями та умовами навчання. І люб’язно запросив усіх охочих здобути фахову освіту за бажаним профілем.

Натомість у турнірах із згаданих видів спорту взяли участь збірні Великоберезовицької, Скалатської, Підгаєцької та Озернянської територіальних громад. Причому, під час змагань із загально-фізичної підготовки учасники продемонстрували свою майстерність у двох вправах — стрибку з місця і згинанні та розгинанні рук в упорі лежачи.

За їх підсумками серед юнаків переміг Олександр Гевчук, а серед дівчат — Дарія Ратушова із Скалатської громади. Звісно, що і в командному заліку цей дует став найкращим, випередивши конкурентів із Великоберезовицької та Озернянської громад.

Аналогічний підсумок суддівська колегія зафіксувала і після завершення шахових баталій. Знову подвійна перемога за скалатцями Андрієм Касіяном та Аліною Гепак. За ними друге місце у загальнокомандному заліку завоювали представники цієї інтелектуальної гри з Підгаєцької, третє — з Великоберезовицької територіальних громад.

І шашкові баталії теж завершилися командною звитягою представників Скалатської територіальної громади. Щоправда, цього разу подвійної звитяги її представникам здобути не вдалося. Якщо Ігор Червоняк бажаного домігся, то серед дівчат тріумфувала Юлія Назар з Озернянської ТГ. Друге ж місце в командному заліку дісталося Великоберезовицькій, третє — Озернянській ТГ.

Як завжди азартними, були і баталії прихильників малої ракетки. В обох турнірах перемогли Максим Кулик та Ангеліна Николишин з Озернянської територіальної громади. Відзнаки за друге місце в командному заліку дісталися Скалатській, за третє — Підгаєцькій ТГ.

Переможці і призери нагороджені грамотами, медалями, кубками за командні досягнення. Під час урочистої церемонії учасники змагань вшанували хвилиною мовчання пам’ять наших загиблих воїнів у війні проти росії.

Грамотою та спеціальним призом — картиною місцевого художника — нагороджена юна учасниця з Озернянської громади Вероніка Ушкевич. Змагання, без сумніву, засвідчили, що у Великоберезовицькій, Скалатській, Підгаєцькій та Озернянській територіальних громадах ведуть системну роботу з учнівською молоддю. За що організатори від душі вдячні активістам спортивно-масової роботи Зеновію Гелеті зі Скалата, Володимирові Стирчаку з Підгайців, Ігореві Сухецькому з Озерни, Дмитрові Гайдуку та Юлії Сватко з Великоберезовицької ТГ.

На травень же цього року заплановані аналогічні змагання з легкої атлетики під гаслом «Хто ти, майбутній олімпійцю?»

На фото: в юних фізкультурників Скалатської територіальної громади після завершення змагань був чудовий настрій.

Фото організаторів