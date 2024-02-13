Урок фізкультури — один з найулюбленіших

Нещодавно третьокласники Тернопільської ЗОШ №19 під час уроку фізкультури стали учасниками проєкту Національного олімпійського комітету України #DoLikeOlympians. Аби детально розповісти про нього, до дітлахів завітали у гості стипендіатка місцевого осередку активістів сучасного олімпійського руху в Тернопільській області Валерія Демчук і представниця осередку, майстер спорту Анастасія Гикава.

Під час жвавого спілкування школярі передусім похвалилися тим, якими видами спорту займаються. Також завдяки зусиллям педагогів уже знають імена найбільш відомих вітчизняних спортсменів сучасності. Натомість гості розповіли їм про тернопільських спортсменів, які брали участь у нещодавніх IV зимових юнацьких Олімпійських іграх у Південній Кореї.

З метою закріплення знань було проведено олімпійську вікторину, під час якої школярі вразили гостей своєю ерудованістю та зацікавленістю різними видами спорту. Найбільш активні її учасники отримали сувеніри від Національного олімпійського комітету України.

Залишається хіба згадати про те, що урок фізкультури, як і зазвичай, розпочався з розминки. А після цього діти із задоволенням узяли участь у різноманітних рухливих іграх.

Фото організаторів