Відповідальність при створенні в електронному вигляді Z-звіту, в якому відсутні обов’язкові реквізити

Статтею 2 Закону України від 6 липня 1995 року за номером 265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» визначено, що фіскальний звітний чек — це документ встановленої форми, створений у паперовій та/або електронній формі (електронний фіскальний звітний чек) реєстратором розрахункових операцій (РРО) або програмним РРО (ПРРО), що містить дані денного звіту, під час створення якого інформація про обсяг виконаних розрахункових операцій заноситься відповідно до фіскальної пам’яті РРО або фіскального сервера контрольного органу. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Постановою Кабінету міністрів України від 18 лютого 2002 року за номером 199 «Про затвердження вимог щодо реалізації фіскальних функцій реєстраторами розрахункових операцій та вимог щодо забезпечення виконання фіскальних функцій програмними реєстраторами розрахункових операцій для різних сфер застосування» затверджені вимоги щодо реалізації фіскальних функцій реєстраторами розрахункових операцій для різних сфер застосування та вимоги щодо забезпечення виконання фіскальних функцій програмними реєстраторами розрахункових операцій для різних сфер застосування.

Відповідно до пункту 14 вимог до РРО чеки всіх звітів повинні містити такі загальні реквізити:

назву і адресу господарської одиниці, індивідуальний номер платника, перед яким друкуються великі літери «ПН». У разі коли суб’єкт підприємницької діяльності не зареєстрований як платник ПДВ, замість індивідуального номера платника повинен бути надрукований ідентифікаційний код згідно з Єдиним державний реєстром підприємств та організацій України (для юридичних осіб) або ідентифікаційний номер згідно з державним реєстром фізичних осіб (для фізичних осіб), а замість літер «ПН» — літери «ІД», фіскальний номер РРО, перед яким друкуються великі літери «ФН», заводський номер РРО, логотип виробника.

При цьому, пунктом 17 вимог до РРО передбачено додаткові дані, які повинен містити чек Z-звіту (всі підсумки та суми обчислюються за зміну).

Згідно з пунктом 18 вимог до ПРРО звіти, які створюються ПРРО, повинні містити такі загальні реквізити:

найменування та адресу господарської одиниці, де застосовується ПРРО, для суб’єктів господарювання, що зареєстровані як платники податку на додану вартість, — індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість, наданий згідно з ПКУ, перед яким зазначаються великі літери «ПН», для суб’єктів господарювання, що не є платниками податку на додану вартість, — податковий номер або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб-підприємців, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контрольному органу і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією (за наявності) та номером паспорта), перед яким зазначаються великі літери «ІД», фіскальний номер ПРРО, перед яким зазначаються великі літери «ФН», дату та час формування документа.

При цьому звіти, які створюються ПРРО, повинні містити додаткову інформацію, визначену для відповідного типу звіту пунктів 15—19 вимог до РРО для різних сфер застосування (пункт 19 вимог до ПРРО).

Відсутність обов’язкового реквізиту у фіскальному звітному чеку може свідчити про аналогічне порушення вимог змісту розрахункового документа (касового чеку).

Пунктом 3 розділу І Положення про форму та зміст розрахункових документів/електронних розрахункових документів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 21 січня 2016 року за номером 13, вимоги до змісту розрахункових документів визначають обов’язкові реквізити розрахункових документів/електронних розрахункових документів. У разі відсутності в документі хоча б одного з обов’язкових реквізитів, а також недотримання сфери його призначення, такий документ не приймається як розрахунковий.

Пунктом 1 статті 17 закону за номером 265 передбачена відповідальність у вигляді фінансових санкцій, що застосовуються до суб’єктів господарювання, які здійснюють розрахункові операції за товари (послуги) з порушенням вимог закону за номером 265, за рішенням відповідних контрольних органів, яка застосовується в таких розмірах:

при встановленні в ході перевірки факту, зокрема, невидачі (в паперовому вигляді та/або електронній формі) відповідного розрахункового документа, що підтверджує виконання розрахункової операції, або проведення її без використання розрахункової книжки (РК) на окремому господарському об’єкті такого суб’єкта господарювання:

100 відсотків вартості проданих із порушеннями, встановленими пунктом 1 статті 17 закону за номером 265, товарів (робіт, послуг) — за порушення, вчинене вперше;

150 відсотків вартості проданих із порушеннями, встановленими пунктом 1 статті 17 закону за номером 265, товарів (робіт, послуг) — за кожне наступне вчинене порушення.

Разом із тим, відповідно до пункту 12 розділу ІІ «Прикінцеві положення» закону за номером 265 суб’єкти господарювання звільняються від відповідальності за порушення вимог закону за номером 265, вчинені ними у період із першого січня 2022 року до першого жовтня 2023 року, крім відповідальності за порушення порядку здійснення розрахункових операцій при продажу підакцизних товарів, здійснення діяльності з купівлі/продажу іноземної валюти, діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор.

Водночас згідно з пунктом 15 розділу ІІ «Прикінцеві положення» закону за номером 265 у період із першого серпня 2023 року по 31 липня 2025 року, але не пізніше ніж до дати припинення або скасування воєнного стану на території України, введеного Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженим Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», до фізичних осіб-підприємців, які є платниками єдиного податку та не зареєстровані платниками податку на додану вартість, що здійснюють діяльність із продажу товарів (окрім підакцизних товарів, технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту, лікарських засобів, виробів медичного призначення, ювелірних та побутових виробів із дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння) або надають послуги, фінансова відповідальність за проведення розрахункових операцій із використанням РРО, ПРРО або РК на неповну суму вартості проданих товарів (наданих послуг), не проведення розрахункових операцій через РРО та/або ПРРО з фіскальним режимом роботи, невидачу (у паперовій та/або електронній формі) відповідного розрахункового документа, що підтверджує виконання розрахункової операції, або проведення її без використання РК на окремому господарському об’єкті такого суб’єкта господарювання застосовується у таких розмірах:

25 відсотків вартості проданих із порушенням, встановленим пунктом 15 розділу ІІ «Прикінцеві положення» закону за номером 265, товарів (робіт, послуг) — за порушення, вчинене вперше;

50 відсотків вартості проданих із порушенням, встановленим пунктом 15 розділу ІІ «Прикінцеві положення» закону за номером 265, товарів (робіт, послуг) — за кожне наступне вчинене порушення.

Згідно з пунктом 14 розділу ІІ «Прикінцеві положення» закону за номером 265 починаючи з першого жовтня 2023 року суб’єкти господарювання звільняються від відповідальності за вчинені ними порушення вимог закону за номером 265 (окрім порушень порядку здійснення розрахункових операцій при продажу підакцизних товарів), вчинені ними при продажу товарів, наданні послуг на:

тимчасово окупованих російською федерацією територіях України, — по дату завершення тимчасової окупації відповідних територій;

територіях активних бойових дій, — по дату завершення бойових дій на відповідних територіях;

територіях можливих бойових дій, — по дату припинення можливості бойових дій на відповідних територіях.

Дати завершення бойових дій, дати завершення тимчасової окупації, дати припинення можливості бойових дій визначаються відповідно до даних переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією.

Перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією, визначається у встановленому Кабінетом міністрів України порядку.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області