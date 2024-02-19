Відповідальність за несвоєчасну реєстрацію зведеної податкової накладної

Пунктами 89 та 90 підрозділу 2 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України (ПКУ) на період дії воєнного стану збільшено строки реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних (ЄРПН) податкових накладних/розрахунків коригування, які мають поденний строк складання/реєстрації, встановлений пунктом 201.10 статті 201 ПКУ, та зменшено розміри штрафів за їх порушення. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Нові строки реєстрації в ЄРПН податкових накладних/розрахунків коригування, складених починаючи з 16 січня 2023 року, становлять:

для податкових накладних/розрахунків коригування, складених із 1 по 15 календарний день (включно) календарного місяця, — до п’ятого календарного дня (включно) календарного місяця, наступного за місяцем, в якому вони складені;

для податкових накладних/розрахунків коригування, складених із 16 по останній календарний день (включно) календарного місяця, — до вісімнадцятого календарного дня (включно) календарного місяця, наступного за місяцем, в якому вони складені.

Разом із цим, ПКУ передбачено складання зведених податкових накладних, зокрема в разі здійснення постачання товарів/послуг, база оподаткування яких, визначена відповідно до статті 188 ПКУ, перевищує фактичну ціну постачання таких товарів/послуг (одинадцятий абзац пункту 201.4 статті 201 ПКУ).

Так, при постачанні товарів/послуг, окрім постачання товарів, базою оподаткування для яких встановлено максимальні роздрібні ціни, база оподаткування яких, визначена відповідно до статей 188 і 189 ПКУ, перевищує фактичну ціну постачання таких товарів/послуг (зокрема, якщо база оподаткування визначається виходячи із ціни придбання товарів/послуг, звичайної ціни самостійно виготовлених товарів/послуг або балансової (залишкової) вартості необоротних активів і перевищує суму постачання таких товарів/послуг, необоротних активів, визначену виходячи з їх договірної вартості, тобто ціна придбання/звичайна ціна/балансова (залишкова) вартість перевищує фактичну ціну (договірну вартість) постачання), постачальник (продавець) складає дві податкові накладні: одну — на суму, розраховану виходячи з фактичної ціни постачання, іншу — на суму, розраховану виходячи з перевищення ціни придбання/звичайної ціни/балансової (залишкової) вартості над фактичною ціною, або може скласти не пізніше останнього дня місяця, в якому здійснено такі постачання, зведену податкову накладну з урахуванням сум податку, розрахованих виходячи з перевищення бази оподаткування над фактичною ціною, визначених окремо за кожною операцією з постачання товарів/послуг (перший абзац пункту 15 Порядку заповнення податкової накладної, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 2015 року за номером 1307.

Тобто особливості складання/реєстрації зведених податкових накладних мають відмінності від податкових накладних, що складаються за кожною операцією з постачання товарів/послуг, у зв’язку з чим норми, визначені пунктами 89 та 90 підрозділу 2 розділу ХХ ПКУ, не охоплюють таку категорію як зведені податкові накладні.

Отже, за несвоєчасну реєстрацію зведеної податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН, якщо вона складена після 16 січня 2023 року, штрафи застосовуються у розмірах, встановлених пунктом 120 прим.1.1 статті 120 прим.1 ПКУ.

Зокрема, порушення платниками ПДВ граничного строку, передбаченого статтею 201 ПКУ, для реєстрації зведеної податкової накладної (згідно з пунктом 198.5 статті 198, пунктом 199.1. статті 199, пунктом 201.4 статті 201 ПКУ) тягне за собою накладення на платника ПДВ штрафу в розмірі 2 відсотки обсягу постачання (без ПДВ), але не більше 1020 гривень.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області