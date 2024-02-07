Військовий збір від платників Тернопільщини

Упродовж січня цього року від платників області до бюджету надійшло 34,7 мільйона гривень військового збору. Надходження перевищили показник січня 2023 року на 1,7 мільйона гривень.

Податківці нагадали, що військовий збір запроваджено в Україні із серпня 2014 року як додаткове джерело фінансування і підтримки армії. Ставка цього платежу становить 1,5 відсотка доходів, що підлягають оподаткуванню. Платниками військового збору є фізичні особи — резиденти та нерезиденти, які отримують доходи в Україні. Відповідальними за нарахування збору до бюджету є роботодавці, що нараховують доходи у вигляді заробітної плати на користь платника податків.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області