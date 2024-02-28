За який період не застосовуються штрафні санкції та пеня за порушення законодавства про єдиний внесок?

Правові та організаційні засади забезпечення збору та обліку єдиного внеску, умови та порядок нарахування і сплати та повноваження органу, що здійснює його збір та ведення обліку, визначає Закон України від 8 липня 2010 року за номером 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування». Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Відповідно до пункту 9.1 примітки 11 розділу VIII «Прикінцеві та перехідні положення» цього закону встановлено, що тимчасово штрафні санкції, визначені частиною одинадцятою його статті, не застосовуються за такі порушення, вчинені у період із першого березня 2020 року по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину, встановленого Кабінетом міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19):

— несвоєчасна сплата (несвоєчасне перерахування) єдиного внеску;

— неповна сплата або несвоєчасна сплата суми єдиного внеску одночасно з видачею сум виплат, на які нараховується єдиний внесок (авансових платежів);

— несвоєчасне подання звітності, передбаченої цим законом, до податкових органів. При цьому другий і третій абзаци пункту 7 частини одинадцятої статті 25 закону за номером 2464 щодо такого порушення, вчиненого у період із першого березня 2020 року по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину, встановленого Кабінетом міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19), не застосовується.

Протягом періоду з першого березня 2020 року по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину, встановленого Кабінетом міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19), платникам єдиного внеску не нараховується пеня, а нарахована пеня за ці періоди підлягає списанню (пункт 9.2 примітки 11 розділу VIII «Прикінцеві та перехідні положення» закону за номером 2464).

Згідно з пунктом 1 постанови Кабінету міністрів України від 27 червня 2023 року за номером 651 «Про відміну на всій території України карантину, встановленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» відмінено з 24 години 00 хвилин 30 червня 2023 року на всій території України карантин, встановлений із метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

Законом України від 30 червня 2023 року за номером 3219-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану» внесено зміни до розділу VIII «Прикінцеві та перехідні положення» закону за номером 2464, а саме:

«9 примітка 21. Тимчасово за порушення, вчинені у період з початку дії воєнного стану на території України, введеного Указом Президента України “Про введення воєнного стану в Україні” від 24 лютого 2022 року № 64/2022, затвердженим Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 2102-IX, до 1 серпня 2023 року, штрафні санкції, визначені частиною одинадцятою статті 25 закону за номером 2464, не застосовуються»;

«9примітка 22. Тимчасово, на період із початку дії воєнного стану на території України, введеного Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 64/2022, затвердженим Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 2102-IX, до 1 серпня 2023 року, платникам єдиного внеску не нараховується пеня, а нарахована пеня за цей період підлягає списанню».

Відтак, зважаючи на Указ Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року №64/2022, затверджений Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 2102-I, яким визначено, що воєнний стан в Україні введено із 5 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року та враховуючи положення пунктів 9 примітка 21 — 9 примітка 22 розділу VIII «Прикінцеві та перехідні положення» закону за номером 2464, якими встановлено кінцеву дату незастосування контрольним органом штрафних санкцій та пені — перше серпня 2023 року, контрольними органами не застосовуються штрафні санкції та пеня за порушення законодавства про єдиний внесок починаючи з 24 лютого 2022 року по 31 липня 2023 року на підставі зазначених пунктів.

Враховуючи сказане, контрольні органи застосовують штрафні санкції, визначені частиною одинадцятою статті 25 закону за номером 2464, та пеню за порушення, вчинені у період до першого березня 2020 року та починаючи з першого серпня 2023 року.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області