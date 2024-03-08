Особливості справляння рентної плати

ДПС України надала листом рекомендації щодо особливостей справляння рентної плати. Про це повідомили в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Платники, об’єкт оподаткування, ставки, правильності обчислення і строки сплати Рентної плати визначені статтями 256, 257 та 258 Податкового кодексу України (ПКУ).

Платники рентної плати є лісокористувачі — юридичні особи, їх філії, відділення, які здійснюють спеціальне використання лісових ресурсів на підставі спеціальних дозволів (лісорубних або лісових квитків) або відповідно до умов договору довгострокового тимчасового користування лісами (пункт 256.1 статті 256 ПКУ).

Об’єктом оподаткування рентної плати є деревина, заготовлена в порядку рубок головного користування, рубки з розчищення лісових ділянок, вкритих лісовою рослинністю тощо (підпункти 256.2.1, 256.2.2 пункту 256.2 статті 256 ПКУ).

Ставки рентної плати, встановлені підпунктами 256.3.1 і 256.3.2 пункту 256.3 статті 256 ПКУ, застосовуються при заготівлі деревини в порядку рубок головного користування та під час проведення заходів щодо поліпшення якісного складу лісів, їх оздоровлення, посилення захисних властивостей (пункт 256.4 статті 256 ПКУ).

Водночас умови спеціального використання лісових ресурсів визначено Порядком спеціального використання лісових ресурсів та Порядком видачі спеціальних дозволів на використання лісових ресурсів, затверджених постановою Кабінету міністрів України від 23 травня 2007 року за номером 761 «Про врегулювання питань щодо спеціального використання лісових ресурсів» із змінами та доповненнями, згідно з якими спеціальне використання лісових ресурсів здійснюється на підставі лісорубного або лісового квитків. Лісовий квиток видається щороку на підставі лімітів використання лісових ресурсів під час заготівлі другорядних лісових матеріалів за формою, наведеною у додатку 2 до порядку за номером 761.

Згідно з другим абзацом пункту 257.5 статті 257 ПКУ лісокористувачі щокварталу складають податкову декларацію з рентної плати та сплачують рівними частинами від суми рентної плати, зазначеної в отриманих спеціальних дозволах (лісорубних або лісових квитках), протягом десяти календарних днів після закінчення граничного строку подання податкової декларації, виданих у відповідному календарному році, крім сум, сплачених згідно з підпунктами «а» і «б» підпункту 256.11.6 пункту 256.11 статті 256 ПКУ, а саме:

а) лісокористувачами, якими до отримання лісорубних та лісових квитків рентна плата вноситься в каси суб’єктів лісових відносин, які їх видають:

фізичних осіб, а також фізичних осіб-підприємців, яким видано лісорубні та лісові квитки;

лісокористувачами (крім фізичних осіб, фізичних осіб-підприємців, яким видано лісові квитки), у яких сума рентної плати в лісорубному чи лісовому квитках не перевищує 25 відсотків однієї мінімальної заробітної плати, встановленої законом на перше січня року, в якому сплачується рентна плата;

б) лісокористувачами з іншої області, які сплачують рентну плату повністю до видачі їм спеціального дозволу за місцем знаходження лісової ділянки, на якій здійснюється заготівля деревини.

ПКУ передбачено, що суб’єкти лісових відносин, які видають спеціальні дозволи (лісорубні або лісові квитки), до десятого числа місяця, що настає за звітним кварталом, направляють контрольним органам перелік лісокористувачів, яким видано лісорубні або лісові квитки, за формою, встановленою центральним органом виконавчої влади, за погодженням з центральним органом влади, що забезпечує формування державної політики у сфері лісового господарства (підпункт 258.2.6 пункту 258.2 статті 258 ПКУ).

Більш детально про це йдеться у листі від 4 березня 2024 року за номером 5911/7/99-00-04-01-01-07.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області