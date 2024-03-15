Після тренування — участь у всеукраїнському проєкті

Нещодавно на одне із звичних суботніх ранкових тренувань до вихованців Тернопільської КДЮСШ №1 гості з місцевого осередку Національного олімпійського комітету України в області. Прихильники сучасного олімпійського руху нашого краю запропонували юним плавцям узяти участь у проєкті цієї громадської всеукраїнської спортивної організації #DOLIKEOLYMPIANS!

Утім, усе розпочалося з відпрацювання підопічними тренерів Юрія Редькви і Світлани Мазур завдань наставників. А вже після отримання необхідних навантажень юнаки і дівчата познайомилися зі стипендіаткою місцевого осередку НОК України в області Валерією Демчук і співробітницею осередку Анастасією Гикавою. Останні розповіли юним спортсменам про найвідоміших олімпійців сучасності, разом згадали про видатних видатних плавців України і світу.

Активну участь у бесіді взяли і наставники плавців навчального спортивного закладу. Предметом їхньої гордості є та обставина, що незабаром вихованці Тернопільської КДЮСШ №1 матимуть нагоду продемонструвати свою майстерність на чемпіонаті України з плавання. Мова про підопічних Юрія Редькви Наталю Водарську, Євгенію Домбровську та Артема Пилипчука, а також про Вероніку Корчинську, якою опікується Світлана Мазур, і Микиту Попінка з Каріною Тріль, які є учнями Мар’яни Михальчишин.

На згадку про зустріч юні вихованці Тернопільської КДЮСШ №1 отримали сувеніри від місцевого осередку НОК України в області. А на завершення традиційно сфотографувалися.

Фото із соціальних мереж