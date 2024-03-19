Подання звітності про контрольовані іноземні компанії

Нещодавно в головному управлінні ДПС у Тернопільській області відбулася традиційна «гаряча лінія». Начальниця відділу трансфертного ціноутворення Ольга Буць телефоном спілкувалася з усіма охочими платниками податків на тему подання звітності по контрольованих іноземних компаніях.

Зокрема, її запитували про терміни подання звіту про контрольовані іноземні компанії. Пані Ольга нагадала про те, що першого травня цього року для фізичних осіб минає термін подання такої звітності. Тобто компанії, які зареєстровані в іноземній державі або території, яка визнається такою, що знаходиться під контролем фізичної особи — резидента України або юридичної особи — резидента України відповідно до правил, визначених Податковим кодексом України.

Подання звіту про КІК до контрольного органу відбувається одночасно з поданням декларації про майновий стан і доходи для фізичних осіб за відповідний календарний рік засобами електронного зв’язку в електронній формі.

Платників цікавило, чи є обов’язковим подання фінансової звітності. Ольга Буць, зауважила, що до звіту про КІК в обов’язковому порядку додаються завірені належним чином копії фінансової звітності контрольованої іноземної компанії, що підтверджують розмір прибутку за звітний (податковий) рік. Якщо граничні строки підготовки фінансової звітності у відповідній іноземній юрисдикції спливають пізніше граничних строків подання річної декларації про майновий стан і доходи, такі копії фінансової звітності КІК подаються разом із річною декларацією про майновий стан і доходи за наступний звітний (податковий) період.

Якщо контролююча особа не має можливості забезпечити складання фінансової звітності контрольованої іноземної компанії та/або здійснення розрахунку скоригованого прибутку контрольованої іноземної компанії до дати граничного строку подання, зокрема, річної декларації, вона подає скорочений звіт.

Після подання скороченого звіту контролююча особа зобов’язана подати звіт до кінця календарного року, наступного за звітним (податковим) роком.

Найбільше під час «гарячої лінії» запитували про застосування штрафних санкцій. Тож Ольга Буць, роз’яснила, що при поданні звітності по КІК за 2022 та 2023 роки до першого травня 2024 року, штрафи та/або пеня за несвоєчасне подання звітності по КІК не застосовуються. Це передбачено пунктом 54 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідних положень» Податкового кодексу України.

А от відповідальність за неподання, несвоєчасне подання контролюючою особою звіту про КІК та/або не відображення у звіті про КІК усіх відомостей щодо наявних контрольованих іноземних компаній передбачено статтею 120.7 Податкового кодексу України.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області