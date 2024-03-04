Про дотримання умов контрольованої операції принципу «витягнутої руки»

Інформація головного управління ДПС у Тернопільській області. 6 лютого 2024 року набрав чинності наказ Міністерства фінансів України від 7 грудня 2023 року за номером 673 із змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 27 грудня 2023 року за номером 725, яким внесено зміни до:

— форми звіту про контрольовані операції, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 18 січня 2016 року за номером 8 «Про затвердження форми та Порядку складання Звіту про контрольовані операції»;

— форми додатку ТЦ до податкової декларації з податку на прибуток підприємств, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20 жовтня 2015 року за номером 897;

— порядку складання звіту про контрольовані операції, затвердженого згаданим наказом за номером 8.

Звіт про контрольовані операції, здійснені платниками податків протягом 2023 звітного року, має бути складений та поданий до контрольного органу за оновленою формою та у порядку, затвердженим наказом за номером 673.

Положеннями пункту 46.6 статті 46 Податкового кодексу України (ПКУ) передбачено, якщо в результаті зміни правил оподаткування змінюються форми податкової звітності, до визначення нових форм декларацій (розрахунків), які набирають чинності для складання звітності за податковий період, що настає за податковим періодом, у якому відбулося їхнє оприлюднення, є чинними формами декларацій (розрахунків), чинні до такого визначення.

Зважаючи на сказане, звіти про контрольовані операції, здійснені платниками податків протягом 2023 звітного року, подані платниками до набрання чинності наказом за номером 673 та розробки відповідних електронних форматів для надання звіту про контрольовані операції за оновленою формою, вважаються дійсними.

При поданні уточнюючого розрахунку до податкової декларації з податку на прибуток підприємств за попередній податковий (звітний) рік з метою здійснення самостійного коригування відповідно до статті 39 ПКУ або при визначенні бази оподаткування відповідно до підпункту 141.9 1.3 пункту 141.9 1 статті 141 ПКУ при здійсненні контрольованих операцій, якщо їх умови не відповідають принципу «витягнутої руки», у строк не пізніше першого жовтня року, наступного за звітним, штраф у розмірі трьох відсотків від суми недоплати не застосовується (пункт 50.1 статті 50 ПКУ).

Платники податку на прибуток у разі здійснення самостійного коригування ціни контрольованої операції і сум податкових зобов’язань платника податку, проведеного відповідно до підпункту 39.5.4 пункту 39.5 статті 39 розділу I ПКУ, матимуть змогу подати додаток ТЦ до податкової декларації з податку на прибуток підприємств за оновленою формою (у тому числі у зв’язку з уточненням показників за податковий (звітний) 2023 рік), починаючи з першого липня 2024 року.

Більш детально про це йдеться у листі ДПС України від 20 лютого 2024 року за номером 4574/7/99-00-21-02-03-07.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області