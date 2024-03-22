За порушення оштрафували

Інформація головного управління ДПС у Тернопільській області. Впродовж січня-лютого цього року його фахівці провели 130 перевірок суб’єктів господарювання, які здійснюють роздрібну торгівлю алкогольними напоями, тютюновими виробами та пальним.

Під час проведених перевірок встановлено 121 порушення Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах та пального», Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» та інших нормативно-правових актів, що регулюють виробництво та обіг алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального. Зокрема:

— 17 фактів торгівлі тютюновими виробами за цінами вищими за встановлені максимально роздрібні ціни;

— 16 фактів роздрібної торгівлі тютюновими виробами з полиць самообслуговування;

— 16 фактів невидачі розрахункового документа (чеку), незабезпечення ведення у порядку, встановленому законодавством, обліку товарних запасів;

— 7 фактів реалізації дитячого асортименту, що імітують тютюнові вироби;

— інші порушення.

Внаслідок перевірок підприємцям донараховано штрафних (фінансових) санкцій на суму 1 мільйон 494,9 тисячі гривень.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області