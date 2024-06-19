Актуальні запитання про оподаткування юридичних осіб

Нещодавно в головному управлінні ДПС у Тернопільській області відбулася традиційна «гаряча лінія». Виконувач обов’язків начальника Руслан Цвігун спілкувався з усіма охочими на тему щодо оподаткування юридичних осіб.

Під час телефонного спілкування ті запитували про зміни, які набули чинності. Зокрема про додаток ТЦ до податкової декларації з податку на прибуток підприємств.

Посадовець зауважив, що 6 лютого 2024 року набрав чинності наказ Міністерства фінансів України від 7 грудня 2023 року за номером 673 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України». Цим наказом з метою удосконалення контролю за дотриманням умов контрольованих операцій принципу «витягнутої руки» внесено зміни до форми додатку ТЦ (самостійне коригування ціни контрольованої операції і сум податкових зобов’язань платника податку) до податкової декларації з податку на прибуток підприємств. посадовець звернув увагу на основні зміни до додатку ТЦ та розповів про нові графи.

Платники податку на прибуток при здійсненні самостійного коригування ціни контрольованої операції і сум податкових зобов’язань платника податку, проведеного відповідно до підпункту 39.5.4 пункту 39.5 статті 39 розділу I Податкового кодексу України, матимуть змогу подати додаток ТЦ за оновленою формою (у тому числі у зв’язку з уточненням показників за податковий (звітний) 2023 рік), починаючи з першого липня 2024 року.

Також цікавилися щодо сплати мінімального податкового зобов’язання (МЗП), подання уточнених розрахунків по нарахуванню МЗП. Зокрема, запитували, чи повинна юридична особа визначати МПЗ за ділянку, яку орендує, що віднесена до сільськогосподарських угідь, яка знаходиться у власності фізичної особи та знаходиться у межах населеного пункту. Руслан Цвігун роз’яснив, що оскільки ділянка знаходиться у власності фізичної особи та за умови відсутності державної реєстрації переходу права власності або права користування, юридична особа не визначає МПЗ по такій земельній ділянці. Крім того, звернув увагу, що МПЗ також не визначається, зокрема, щодо земельних ділянок, віднесених до сільськогосподарських угідь, які належать фізичним особам на праві власності та/або на праві користування та станом на перше січня 2022 року знаходилися у межах населених пунктів (це передбачено пунктом 38¹.2 статті 381 Податкового кодексу України).

Під час годинного спілкування вели мову і про заборону перебування на спрощеній системі оподаткування суб’єктів господарювання — юридичних осіб, які в рамках надання послуг у сфері електронних комунікацій здійснюють технічне обслуговування та експлуатацію відповідних мереж, у тому числі надають доступ до таких мереж.

Отже, юридичні особи, які подають заяву на реєстрацію платника єдиного податку третьої групи із зазначенням КВЕД класу 61.10 «Діяльність у сфері проводового електрозв’язку» та класу 61.90 «Інша діяльність у сфері електрозв’язку», на сьогодні не мають права застосовувати спрощену систему оподаткування.

Податківець також розповів про переваги процедури подання декларацій та спілкування з податковою службою в онлайн режимі за допомогою електронного кабінету платника, мобільного застосунку «Моя податкова», електронної скриньки комунікаційної податкової платформи головного управління ДПС у Тернопільській області.

Ти, хто додзвонився також було роз’яснено порядок реєстрації РРО та програмного РРО; нюанси при заповненні платіжних інструкцій щодо сплати податків, зборів та ЄСВ.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області