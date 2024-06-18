Чи застосовуються пільги у вигляді зменшення бази оподаткування об’єкта житлової нерухомості за садовий будинок?

Відповідно до підпункту 266.2.1 пункту 266.2 статті 266 Податкового кодексу України (ПКУ) об’єктом оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, є об’єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Згідно з підпунктом 14.1.129 пункту 14.1 статті 14 ПКУ об’єкти житлової нерухомості — будівлі, зареєстровані згідно із законодавством як об’єкти житлової нерухомості (їх складові частини, які є самостійними об’єктами нерухомого майна), дачні та садові будинки.

Базою оподаткування є загальна площа об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток (підпункт 266.3.1 пункту 266.3 статті 266 ПКУ).

Підпунктами «б» та «в» підпункту 266.4.1 пункту 266.4 статті 266 ПКУ передбачено пільги із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, у вигляді зменшення бази оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи — платника податку, зокрема: для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості — на 120 квадратних метрів; для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), — на 180 квадратних метрів.

Порядок надання пільг встановлено підпунктом 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 ПКУ.

База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється контрольним органом на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно та/або на підставі оригіналів відповідних документів платника податків, зокрема документів на право власності (підпункт 266.3.2 пункту 266.3 статті 266 ПКУ).

Враховуючи сказане, пільги у вигляді зменшення бази оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, при сплаті податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, застосовуються до садового та дачного будинків з урахуванням норм, визначених пунктом 266.4 статті 266 ПКУ.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області