Із нового року оновлені довідники податкових пільг

Головне управління ДФС у Тернопільській області повідомляє, що ДФС України оприлюднила станом на 1 січня 2019 року Довідник податкових пільг №91/1, що є втратами доходів бюджету. А також Довідник інших податкових пільг №91/2.

У цих довідниках надано перелік пільг із податку на прибуток, ПДВ, плати за землю, акцизного податку, податку на нерухоме майно, інших місцевих податків та зборів, державного мита, а також початок та кінець дії пільг.

Довідники розміщено на офіційному веб-порталі ДФС України за посиланням http://sfs.gov.ua/dovidniki–reestri–perelik/dovidniki-/54005.html

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області