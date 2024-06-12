Деякі нюанси незалежної професійної діяльності

Інформація головного управління ДПС у Тернопільській області. Відповідно до пункту 65.3 статті 65 Податкового кодексу України (ПКУ) та підпункту 1 пункту 6.7 розділу VI Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 9 грудня 2011 року за номером 1588 із змінами для взяття на облік фізична особа, яка має намір провадити незалежну професійну діяльність, у строк десяти календарних днів після державної реєстрації незалежної професійної діяльності у відповідному уповноваженому органі та отримання свідоцтва про реєстрацію чи іншого документа (дозволу, сертифіката тощо), що підтверджує право фізичної особи на провадження незалежної професійної діяльності, зобов’язана подати особисто (надіслати рекомендованим листом з описом вкладення) або через уповноважену особу до контрольного органу за місцем свого постійного проживання:

— заяву (для осіб, які провадять незалежну професійну діяльність) за формою №5-ОПП (додаток 8 до згаданого порядку);

— копію документа, що підтверджує право фізичної особи на провадження незалежної професійної діяльності, визначеного у підпункті 1 пункту 6.7 розділу VI порядку.

Якщо адвокат або судовий експерт провадить незалежну професійну діяльність індивідуально (не в складі державної спеціалізованої установи чи іншої юридичної особи) не з дати видачі відповідного свідоцтва, то для підтвердження періодів, протягом яких незалежна професійна діяльність не провадилась, подається документ відповідного уповноваженого органу чи витяг з реєстру, яким забезпечується реєстрація незалежної професійної діяльності, із зазначенням дат зупинення та поновлення права на заняття незалежною професійною діяльністю або дат зміни організаційної форми відповідної діяльності.

Фізичні особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність та взяті на облік як внутрішньо переміщені особи, можуть подати заяву для взяття на облік/зміну місця обліку до контрольного органу за місцем реєстрації фактичного місця проживання такої внутрішньо переміщеної особи згідно з довідкою про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, копія якої подається до контрольного органу (пункт6.8 розділу VI порядку).

При поданні документів пред’являються оригінали зазначених документів та паспортний документ.

Заява за формою №5-ОПП та копії зазначених документів можуть бути подані засобами електронних комунікацій в електронній формі з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги».

Для формування та надсилання документів звітності в електронній формі, платник може використовувати обране на власний розсуд програмне забезпечення, у тому числі електронний кабінет.

Доступ до приватної частини електронного кабінету (особистий кабінет), яка є індивідуальною персоніфікованою вебсторінкою користувача, надається після проходження користувачем електронної ідентифікації онлайн з використанням кваліфікованого електронного підпису, отриманого у будь-якого Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг, через Інтегровану систему електронної ідентифікації — id.gov.ua (MobileID та BankID), за допомогою Дія Підпис або «хмарного» кваліфікованого електронного підпису.

Меню «Заяви, запити для отримання інформації» приватної частини електронного кабінету надає платникам можливість створення заяв та запитів для отримання інформації, в тому числі заяви формою №5-ОПП (ідентифікатор форми F13141ХХ).

У запропонованій формі заяви необхідно заповнити відповідні поля такої заяви. При цьому, частина полів електронного документа заповнюється автоматично на підставі реєстраційних та інших даних наявних в ДПС (із можливістю їх коригування).

Приєднання до заяви сканованих копій документів (файл у форматі pdf із обмеженням розміру до 5 МБ) здійснюється шляхом вибору «Документ довільного формату» у вкладці «Додатки» зазначеної вище форми.

Після успішної перевірки та збереження електронний документ необхідно підписати та направити до контрольного органу.

Фізична особа, яка має намір провадити незалежну професійну діяльність, при поданні в електронному вигляді заяви за формою №5-ОПП може не приєднувати скановані копії паспорта, оскільки накладений електронний підпис такої фізичної особи ідентифікує її як автора та підписувача електронного документа.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області