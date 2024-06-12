Місто активних дітей

Ось і настали довгождані літні канікули школярів. Про те, аби вони проходили цікаво, подбали фахівці Тернопільського міського центру фізичного здоров’я населення.

Для дітей віком від шести до дванадцяти років у різних мікрорайонах Файного міста вони організовують спортивно-розважальні старти «Спортивні канікули».

Нещодавно, скажімо, провели його на універсальному спортивному майданчику по вулиці Купчинського,1. Для початку не обійшлося, звісно, без веселої руханки. Далі — різноманітні естафети на швидкість, спритність, влучність. Кожна з них, без сумніву, додавала азарту юним прихильникам здорового способу життя.

Аналогічні «Спортивні канікули» відбулися і на універсальному спортивному майданчику по вулиці Київській,8. На згадку про змагання школярі отримали від організаторів солодкі подарунки.

Фото із соціальних мереж