На сервері ДПС функціонує сервіс для обміну електронними документами між контрагентами SWinED

Відповідно до підпункту 75.1.1 пункту 75.1 статті 75 Податкового кодексу України (ПКУ) предметом камеральної перевірки може бути, зокрема, своєчасність реєстрації податкових накладних та/або розрахунків коригування до податкових накладних (ПН/РК) у Єдиному реєстрі податкових накладних (ЄРПН). Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Пунктом 192.1 статті 192 ПКУ визначено, що РК, складений постачальником товарів/послуг до ПН, яка складена на отримувача — платника ПДВ, підлягає реєстрації в ЄРПН отримувачем (покупцем) товарів/послуг, якщо передбачається зменшення суми компенсації вартості товарів/послуг їх постачальнику (РК(-), для чого постачальник надсилає складений РК(-) отримувачу.

Відповідно до пункту 201.10 статті 201 ПКУ пунктом 89 підрозділу 2 розділу XX «Перехідні положення» ПКУ, реєстрація РК(-) у ЄРПН здійснюється протягом 15/18 календарних днів із дня отримання такого РК отримувачем (покупцем).

Водночас ПКУ не передбачено чіткого механізму фіксації дати отримання покупцем РК(-) від постачальника, що ускладнює визначення граничного терміну реєстрації в ЄРПН таких РК та, в певних випадках, призводить до оскаржень прийнятих рішень в адміністративному і навіть у судовому порядках.

Разом із тим, на сервері ДПС функціонує сервіс для обміну електронними документами (РК(-)) між контрагентами — Single Window of Electronic Documents (SWinED), АРІ якого знаходиться за посиланням: http://obmen.tax.gov.ua.

Для налаштування обміну РК(-) з контрагентами з використанням SWinED платникам податків необхідно звернутися до свого надавала послуг з обміну електронними документами та подання звітності.

Обмін електронними документами на сервері здійснюється по прямому з’єднанню (протокол SOAP). Для криптографічних перетворень електронних документів використовуються сертифіковані засоби КЕП, які також використовуються для підписання і шифрування електронних документів, що подаються до ІКС «Єдине вікно подання електронної звітності».

Функціонал системи SWinED передбачає підтвердження отримання електронного документа (РК(-)) отримувачем, тобто фіксує дату отримання РК(-) отримувачем (покупцем) товарів/послуг від їх постачальника.

Враховуючи сказане, а також з метою оптимізації процесів, що здійснюються контрольними органами під час виконання своїх повноважень, зокрема, в частині проведення камеральних перевірок з питань своєчасності реєстрації ПНУРК у ЄРПН, ДПС доопрацьовано режим «несвоєчасна реєстрація податкових накладних/розрахунків коригування» підсистеми «Податковий аудит» ІКС «Податковий блок» в частині упорядкування алгоритму відбору ПН/РК для автоматизованого розрахунку штрафних санкцій за порушення термінів реєстрації ПН/РК в ЄРПН (алгоритм).

Так, відповідно до доопрацьованого алгоритму, при визначенні граничної дати реєстрації РК(-) в ЄРПН (для автоматизованого розрахунку штрафних санкцій за порушення термінів реєстрації ПН/РК в ЄРПН), першочергово перевіряється факт здійснення обміну таким РК(-) між продавцем та покупцем засобами системи SWinED.

При встановленні факту такого обміну РК(-), для визначення граничної дати реєстрації в ЄРПН такого РК(-) враховується, попередньо зафіксована SWinED, дата його отримання покупцем товарів/послуг від продавця.

Отже, при роботі в режимі «несвоєчасна реєстрація податкових накладних/розрахунків коригування» підсистеми «Податковий аудит» ІКС «Податковий блок» для РК(-) в графі «Дата складання» формат дати: «дд.мм.рррр*» означає, що обмін обраним РК(-) був здійснений засобами SWinED, а значення графи відображає саме дату отримання такого РК(-) отримувачем.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області