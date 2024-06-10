Найкращі спортивні громади визначилися в олімпійський день

Майже дві з половиною сотні прихильників здорового способу життя з вісімнадцяти територіальних громад краю з’їхалися в суботу, 8 червня, до Великих Гаїв поблизу Файного міста, аби взяти участь в обласних змаганнях «Найкраща спортивна громада Тернопільщини», приурочених до Олімпійського дня. Крім територіальної організації всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства «Колос», організаторами стартів стали управління молоді, спорту та іміджевих проектів обласної військової адміністрації, місцевий осередок НОК України в Тернопільській області і Великогаївська сільська рада.

Під час церемонії відкриття після хвилини мовчання у пам’ять про полеглих воїнів Збройних сил України до учасників звернулися голова місцевого осередку Національного олімпійського комітету України в Тернопільській області, народний депутат України Іван Калаур і триразова учасниця літніх Олімпійських ігор, майстер спорту міжнародного класу Віра Зозуля. Далі капітани команд підняли олімпійський прапор на честь прийдешніх XXXIII літніх Олімпійських ігор у Парижі. А бадьорий та енергійний настрій учасниками подарували діти з танцювального колективу «Сонечко».

Що ж до спортивної частини стартів, то організатори визначили найсильніших у волейболі, футзалі, шахах, шашках, настільному тенісі, гирьовому спорті і дартсі. І в кожному з цих видів лауреати, як і зазвичай, досягнули успіхів після напруженої та азартної боротьби. Інакше, зрештою, і бути не могло.

Адже у згаданих уже традиційних для «Колоса» видах у нашому краї принципова суперечка старих друзів-суперників триває вже не перший рік. Тож фаворити, звісно, не мають намірів втрачати завойовані позиції. Як, скажімо, бучацький гирьовик Руслан Бойко. Цього разу у боротьбі за першість досвідчений богатир випередив Василя Максиміва з Хоросткова і Руслана Станкевича з Чорткова.

Сказане повною мірою стосується і турніру з настільного тенісу. Господар змагань Віталій Бойко знову не залишив шансів конкурентам, випередивши цього разу Ярослава Пеляка з Козової і Богдана Войчишина з Бучача. А турнір жінок завершився тріумфом Наталі Грицишин з Озернянської громади. Другою стала Світлана Суперата з Підгайців, третьою — Софія Місих зі Скориків.

У затишних приміщеннях місцевої загальноосвітньої школи також змагалися і представники інтелектуальних ігор. Чоловічий шаховий турнір завершився перемогою Олександра Свистовича з Підгаєцької ТГ. Досвідченому Іванові Хабінцю з Теребовлі цього разу довелося задовольнитися підсумковою другою позицією, А Максимові Провальному з Чорткова — третьою. Натомість у суперечці жінок перемогла Христина Білоус із Хоросткова, яка випередила Ольгу Николишин із Бучача.

Невдовзі після початку окреслилося і коло фаворитів у змаганнях із шашок. Суперечка жінок завершилася тим, що Марія Шевчук із Бучацької ТГ випередила Мар’яну Лагудзу з Великої Березовиці та Юлію Паньків зі Скалата. А серед чоловіків не було рівних Орестові Пелихаті із Золотниківської ТГ, який довів свою перевагу над Володимиром Присяжним із Підгаєцької і Тарасом Турчиним із Теребовлянської громад.

Останнім часом усе більшої популярності набирає дартс. Принципова суперечка на місцевому Співочому полі очікувано завершилася звитягою Олександр Шума з Великобірківської громади. Учасник багатьох всеукраїнських стартів випередив Святослава Наконечного із Зборівської і Михайла Злонкевича з Великоберезовицької громад. А серед жінок найбільш влучними стали землячка переможця чоловічого турніру Оксана Паламар, Орися Сайчук із Великоберезовицької і Світлана Смакула зі Скалатської громад.

Нарешті, ігрові види цього разу були представлені футзалом і волейболом. Трійки лауреатів, як на думку автора цих рядків, несподіваними не назвеш. Заслужено пробилися до числа призерів футзалісти Зборівської, Підволочиської і Скалатської громад. А боротьба прихильників гри над сіткою засвідчила перевагу волейболістів Тернопільської ТГ. Друге місце завоювала команда Теребовлянської, третє — Великогаївської громад.

У загальнокомандному заліку впевнено перемогла збірна Бучацької ТГ Чортківського району. А ось у суперечці за другу позицію Зборівська ТГ Тернопільського району лише на очко випередила сусідів із Підгаєцької, на три — Великобірківської територіальних громад. До шістки найкращих також увійшли фізкультурники Чортківської громади і господарі змагань.

На фото: під час змагань з волейболу.

Фото організаторів