Нюанси нового звітування при втраті статусу резидента Дія Сіті

Відповідно до підпункту 14.1.282 прим.1 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України (ПКУ) резидент Дія Сіті — платник податку, що сплачує податок на прибуток підприємств на особливих умовах — резидент Дія Сіті, який у порядку, передбаченому пунктом 141.10 статті 141 ПКУ, обрав або перейшов на відповідний режим оподаткування. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Резиденти Дія Сіті, які не обрали (не перейшли) на відповідний режим оподаткування, сплачують податок на прибуток підприємств на загальних підставах та вважаються резидентами Дія Сіті, що не є платниками податку на особливих умовах.

Статтею 9 Закону України від 15 липня 2021 року за номером 1667-IX «Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні» визначено підстави втрати юридичною особою статусу резидента Дія Сіті.

Відповідно до підпункту 137.10.8 пункту 137.10 статті 137 ПКУ платник податку, який був резидентом Дія Сіті — платником податку на особливих умовах, зобов’язаний перейти до сплати податку на прибуток підприємств на загальних підставах починаючи з:

а) першого числа року, наступного за податковим (звітним) роком, в якому резидент Дія Сіті не відповідав вимогам пункту 4 частини першої статті 5 закону за номером 1667, незалежно від дати внесення до реєстру Дія Сіті запису про втрату платником податку статусу резидента Дія Сіті;

б) першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому до реєстру Дія Сіті внесено запис про втрату платником податку статусу резидента Дія Сіті з інших підстав, передбачених законом за номером 1667. При цьому такий платник податку подає річну декларацію з податку на прибуток резидента Дія Сіті — платника податку на особливих умовах за податковий (звітний) період, що закінчується останнім днем кварталу, в якому до реєстру Дія Сіті внесено запис про втрату ним статусу резидента Дія Сіті.

Нормами чинного законодавства не визначено необхідності подання заяви про відмову від оподаткування резидента Дія Сіті — платника податку на прибуток підприємств на особливих умовах, у разі втрати таким платником статусу резидента Дія Сіті.

Згідно з підпунктом 137.10.3 пункту 137.10 статті 137 ПКУ для резидентів Дія Сіті — платників податку на прибуток на особливих умовах базовим податковим (звітним) періодом є календарний рік.

Форма податкової декларації з податку на прибуток підприємств затверджена наказом Міністерства фінансів України від 20 жовтня 2015 року за номером 897.

Таким чином, для резидентів Дія Сіті — платників податку на особливих умовах ПКУ встановлює обов’язок перейти на сплату податку на прибуток підприємств на загальних підставах у разі наявності підстав, визначених у підпункті 137.10.8 пункту 137.10 статті 137 ПКУ. При цьому залежно від встановлених обставин перехід на сплату податку на прибуток підприємств на загальних підставах може здійснюватися як з першого числа року, так і з першого числа податкового кварталу.

Платник податку, який був резидентом Дія Сіті — платником податку на особливих умовах та втратив статус резидента Дія Сіті має подати декларацію за річний податковий (звітний) період протягом шістдесяти календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року, в якому до реєстру Дія Сіті внесено запис про втрату ним статусу резидента Дія Сіті.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області