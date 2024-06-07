Послуги Контакт-центру ДПС

Інформація головного управління ДПС у Тернопільській області. Контакт-центр ДПС надає фізичним та юридичним особам:

інформаційно-довідкові послуги з питань оподаткування, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та іншого законодавства, контроль за додержанням якого покладено на ДПС;

інформацію щодо роботи Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг ДПС;

інформацію щодо стану обробки звітності, функціонування електронних сервісів ДПС;

персоналізовані дані щодо розрахунків з бюджетом, наявності податкового боргу та заборгованості з єдиного внеску.

Відповіді надаються за визначенням фізичних та юридичних осіб засобами комунікації (фіксований телефонний зв’язок, мобільний зв’язок, месенджери, електронна пошта).

Також контакт-центр приймає:

звернення заявників на сервіс «Пульс»;

усні звернення громадян відповідно до статті 5 Закону України від 2 жовтня 1996 року за номером 393/96-ВР «Про звернення громадян» зі змінами та доповненнями;

запити на інформацію відповідно до Закону України від 13 січня 2011 року за номером 2939-VI «Про доступ до публічної інформації» зі змінами та доповненнями;

інформацію фізичних та юридичних осіб про особу, стосовно якої проводиться перевірка, щодо поширення на неї заборон відповідно до Закону України від 16 вересня 2014 року за номером 1682-VII «Про очищення влади» зі змінами та доповненнями;

повідомлення від працівників ДПС та її територіальних органів про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень вимог Закону України від 14 жовтня 2014 року за номером 1700-VII «Про запобігання корупції» (із змінами та доповненнями), вчинені іншими працівниками ДПС та її територіальних органів.

Поряд із цим, контакт-центр здійснює запис фізичних та юридичних осіб на візит до центрів обслуговування платників.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області