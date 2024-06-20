Разом завоювали десять медалей

У шведському місті Уппсала завершився чемпіонат Європи з легкої параатлетики. Серед інших у складі збірної України успішно виступили три вихованки тернопільського регіонального центру фізичного здоров’я і спорту інвалідів «Інваспорт».

Виступаючи в нозології спортсменок з вадами фізичного та розумового розвитку, всі вони повернулися додому зі щедрим урожаєм нагород. Передусім не можна не відзначити підопічну заслуженого тренера України Михайла Васірука Руслану Муравську.

Дівчині не було рівних у секторі для стрибків у висоту — 165 сантиметрів. А третьою в цій дисципліні стала Єлизавета Ільєнко, якою опікується майстер спорту Віктор Ворко, — 143 сантиметри. Відзначилася Руслана Муравська і в бігу на 110 метрів з бар’єрами, ставши бронзовою призеркою.

Натомість потрійний стрибок подарував аналогічну нагороду найбільш досвідченій із наших спортсменок Ользі Зазуляк. Завдяки найкращій своїй спробі неодноразова переможниця і призерка всеукраїнських і міжнародних стартів, підопічна заслуженого тренера України Івана Салука теж завоювала бронзову медаль.

Далі всі троє наших дівчат продовжили боротьбу за нагороди в естафетах. Разом зі ще однією партнеркою по вітчизняній збірній Руслана Муравська, Ольга Зазуляк та Єлизавета Ільєнко удостоїлися «срібла» в бігу 4 по 100 метрів. А в естафеті 4 по 400 метрів український квартет фінішував третім. Тож усім разом їм стало снаги завоювати десять медалей.

На фото (зліва направо): в Ольги ЗАЗУЛЯК, Руслани МУРАВСЬКОЇ та Єлизавети ІЛЬЄНКО чудовий настрій.

Фото із соціальних мереж