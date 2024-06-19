Українці не тиснуть руки вбивцям і терористам

У швейцарському Базелі минулого вівторка розпочався і наступної неділі, 23 червня, завершиться чемпіонат Європи з фехтування. Вже у стартовому поєдинку особистої першості шпажисток вихованка Тернопільської КДЮСШ №2 імені Ю. Горайського, майстер спорту міжнародного класу, 37-річна Олена Кривицька з рахунком 15:9 перемогла росіянку з грузинським паспортом Майю Гучмазову.

Після завершення зустрічі наша землячка відмовилася від традиційного рукостискання зі спортсменкою з країни-терористки. На що та обурилася і відповіла лайкою. Невдоволену скандалістку вивели з фехтувальної доріжки. Натомість Олена Кривицька підійшла до судді, аби пояснити ситуацію. Та відразу ж відповіла, що чудово розуміє причину відмови.

У Міністерстві молоді та спорту України так прокоментували цю подію: «Дякуємо Олені за принципову позицію! Українські спортсмени не тиснуть руки вбивцям і терористам. А росіяни вкотре продемонстрували світові своє справжнє обличчя».

На згаданому цьогорічному чемпіонаті Європи Олена Кривицька дійшла до 1/8 фіналу, де поступилася естонці Ірині Ембріх. На цьогорічних літніх Олімпійських іграх у Парижі вона знову захищатиме честь України.

Залишається хіба нагадати, що наша землячка за тривалу спортивну кар’єру тричі ставала переможницею всесвітніх універсіад у командному заліку та одного разу — срібною призеркою в особистому. Була переможницею чемпіонату України в командному і Кубка України в особистому заліках. Також у командному заліку ставала срібною призеркою Всесвітніх ігор військовослужбовців та етапу Кубка світу, бронзовою призеркою на іншому етапі світового кубка.

На фото: Олена КРИВИЦЬКА (ліворуч) відмовилася від рукостискання з російською спортсменкою.

Фото із соціальних мереж