Усе про ремонт мосту в Теребовлі

Набирає обертів реконструкція мосту через річку Гнізна при в’їзді в місто Теребовлю. На державних дорогах Тернопільської області це перше реальне будівництво з 2008 року.

Редакція газети «Вільне життя плюс» отримує дзвінки та листи від читачів із запитаннями про ремонт шляхопроводу, зокрема, про його доцільність, майбутню надійність, про об’їзд, який спричиняє незручності, а також про кошти на проведення робіт. Зібрали відповіді на ці запитання, а також іншу актуальну інформацію про реконструкцію споруди.

Дрони чи будівництво?

Реконструкція мосту на трасі міжнародного значення М-19 та європейському коридорі Е85 під час повномасштабної війни — гостра необхідність, а не примха. На цьому наголошує заступник начальника з розвитку доріг Служби відновлення та розвитку інфраструктури в Тернопільській області Іван Костюк.

«Старий аварійний міст був збудований 90 років тому, а отже, його конструкція не була розрахована на сучасні багатотонні вантажівки. А кількість саме такого транспорту на Тернопільщині в рази зросла після вторгнення росії 24 лютого 2022-го, — зазначає Іван Костюк. — Є думки, що нині ремонт не на часі, що потрібно дрони купувати, а не мости будувати. Однак сам проєкт надзвичайно важливий, адже є свого роду гуманітарним і вантажним коридором України. А ризик руйнування та повного паралічу руху цією ділянкою траси, де щодня проїжджає близько 15 тисяч транспортних засобів, був дуже високий».

Під час щорічного обстеження у 2023 році на мості виявили численні недоліки, які загрожували безпеці руху та могли призвести до його руйнування.

«Зважаючи на небезпеку для всіх учасників дорожнього руху, стратегічну важливість траси М-19 для логістики Тернопільської області та країни, інтенсивний рух через місто Теребовлю, Служба відновлення ініціювала невідкладний ремонт мосту. Уряд спрямував на ці потреби кошти Європейського інвестиційного банку. Вартість реконструкції — 158 мільйонів гривень», — розповів Іван Костюк.

«Зайві» кілометри дороги

Ремонт мосту проводиться з повним перекриттям руху через нього, що створює чималі незручності для водіїв. Річ у тім, що ця доpогa — єдинa, якa вeдe з Тepнополя до Тepeбовлі, Чоpтковa та Чернівців.

Окрім будівництва самого мосту, в межах реконструкції Служба відновлення також замінює міські комунікації на підходах до нього. У зв’язку з цими роботами від червня тимчасову переправу біля реконструйованого мосту було закрито. Тож тепер водіям доводитьcя об’їжджaти цю ділянку.

Водії легкових машин і авто до 15 тонн навантаження їдуть через сусіднє село Острівець, долаючи «зайвих» близько 15 кілометрів, щоб потрапити в Теребовлю. Вантажівки змушені обминати цю ділянку моста через Бучач і Чортків — дорогою на приблизно 100 км довшою, аніж раніше.

«Ми розуміємо, що тепер доводиться витрачати більше часу в дорозі, однак служба розробила і погодила з поліцією найкоротший, найоптимальніший і найбезпечніший об’їзд, адже до нього є певні вимоги, яких ми дотримувалися під час складання тимчасового маршруту», — пояснюють у Службі відновлення.

Орієнтовний термін повторного відкриття тимчасового об’їзду — у серпні.

Контроль на контролі

Раніше, під час демонтажу аварійної конструкції мосту в Теребовлі, виявили, що шляхопровід був ще небезпечнішим та фактично дивом не завалився, тож потребував майже повного демонтажу. У Службі відновлення вперше зіштовхнулися з подібним випадком на теренах області, тому залучили до реконструкції незалежного інженера-консультанта, що є поширеною європейською практикою.

«Інженер супроводжує кожен етап реконструкції, здійснює контроль за дотриманням підрядником якості робіт, будівельними матеріалами тощо, — каже Іван Костюк. — Крім того, ми уклали договір з державним підприємством «Національний інститут розвитку інфраструктури». Вони ведуть науково-технічний супровід на місці будівництва. Також, відповідно до законодавства, автор проєкту веде авторський нагляд за його дотриманням. Тобто можна сказати, що в нас контроль на контролі, і підрядник зобов’язаний виконувати роботи згідно із проєктом. До того ж є не тільки проєктна документація, а й виробнича, тож підрядник на місці перевіряє всі роботи».

Сам проєкт, наголошує Іван Костюк, пройшов державну комплексну експертизу. «Було проведено попередню інженерну геологію для реконструкції мосту. Проєктант заклав такий вид робіт, який вважав оптимальним рішенням, адже були досліджені ґрунти, породи, підводні води», — додає пан Костюк.

Згідно із проєктом, основа нових опор мосту — буронабивні палі. Усього їх буде 58. Глибина, на яку влаштовується паля, — 12 метрів. Підрядник дає гарантію 10 років на свою роботу.

Гроші йдуть за мостом

Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Тернопільській області тендер на ремонт мосту оголосила 3 жовтня минулого року. Його переможцем стало тернопільське ТОВ «Техно-Буд-Центр».

Фірма повинна капітально реконструювати міст. Також спеціалісти «Техно-Буд-Центру» заасфальтують дорогу, пішохідний тротуар вимостять бруківкою, облаштують водовідведення, дорожні знаки та розмітку.

Довжина нового мосту становитиме 48,7 метра, загальна ширина — 12,8 м. Він матиме 2 смуги руху і тротуари з обох сторін завширшки 1,8 м.

«Відповідно до умов договору, генеральним підрядником є тернопільська компанія «Техно-Буд-Центр». На окремі види робіт він наймає спеціалізовану організацію, за потреби з інших регіонів, однак податки із коштів на ремонт мосту залишаються в області», — пояснює Іван Костюк.

Усе за графіком

Згідно із проєктом, реконструкцію мосту мають завершити до кінця 2024 року. За словами Івана Костюка, всіх термінів підрядник дотримується, тож роботи буде виконано у відведені строки.

«Може здаватися, що пройшло пів року і нічого не зроблено. Однак увесь цей час ми працюємо під землею і робимо, якщо так можна сказати, невидиму роботу.

Наразі триває робота зі спорудження фундаменту самого мосту, який відповідатиме за те, щоб шляхопровід був міцним і надійним, щоб не було тріщин через роки. Тому це дуже містка робота, адже для неї потрібно чимало часу, — пояснює Іван Костюк. — Найближчим часом ми працюватимемо вже над землею, робота піде швидше і візуально буде видно результат. Однак до кінця року встигаємо все зробити».

Світлана ШЕВЧУК.

На фото пресслужби Служби відновлення та розвитку інфраструктури в Тернопільській області: під час ремонтних робіт.