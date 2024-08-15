Небезпечний літній FLiRT

Із червня в Україні загалом і на Тернопільщині зокрема спостерігається певне зростання захворюваності на грип та ГРВІ, зокрема на COVID-19. А наприкінці липня в країні було зафіксовано новий субваріант коронавірусу FLiRT.

«На сьогодні на території України циркулює 10 штамів коронавірусної інфекції — різні субваріанти штаму Omicron. І FLiRT — один із них, — розповів тимчасовий виконувач обов’язків генерального директора ДУ «Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» Юрій Дементьєв. — За останні два тижні в Україні зареєстровано п’ять випадків субваріанта коронавірусу FLiRT. Три — у Києві, один випадок у Житомирській області та один летальний випадок в Івано-Франківській області».

І хоча цей підвид отримав начебто грайливу назву FLiRT, він є не менш небезпечним, ніж його попередники. Він характеризується тим, що має короткий інкубаційний період — у середньому одна доба, та швидко поширюється від людини до людини. Серед основних його симптомів — підвищення температури тіла переважно в перші дні захворювання, кашель, головний біль, втома в м’язах.

«Цей підвид коронавірусу спричиняє значне підвищення температури, яка важко збивається, — пояснює Юрій Дементьєв. — Однак, порівняно з іншими підвидами коронавірусу, FLiRT дає менше ускладнень на легені, тож захворювання у таких випадках частіше проходять без пневмонії. Проте робити висновки стосовно протікання хвороби, викликаної саме цим штамом, поки не можемо, бо мало часу пройшло з моменту його появи в Україні.

Що стосується взагалі коронавірусної інфекції, то будь-який вірус намагається вижити у зовнішньому середовищі, тому він пристосовується до людей і люди пристосовуються до нього. І всі наступні штами, що з’являються, як правило, протікають легше».

На Тернопільщині наразі лабораторно не підтверджено випадків зараження підвидом FLiRT. Однак за словами Юрія Дементьєва, кількість захворілих на ГРВІ, грип і COVID-19, порівняно з попереднім тижнем, зросла на 16,5%. Майже 40% із захворілих — це діти.

«Ми бачимо певне зростання захворювань, але наразі не ведемо окремої статистики щодо COVID-19. Будемо це робити з початку сезону, тобто приблизно із жовтня, — наголошує епідеміолог. — Стосовно ковіду, то за 31-й тиждень наша вірусологічна лабораторія, яка проводить дослідження методом ПРЛ, зі 107-ми проб мазків, що вона отримала, у 62-х випадках, а це 57,9%, одержала позитивний результат. Тобто ковід є, він нікуди не дівся і в майбутньому буде циркулювати. Тому людям треба на це зважати.

Наразі ситуація в області постійно моніториться, ми маємо достатню кількість вакцини, а також розхідних матеріалів, щоб діагностувати коронавірус у наших лабораторіях. Постійно перебуваємо на зв’язку з нашою лікувальною мережею, яка поновлює протокол лікування коронавірусної інфекції, згідно із рекомендаціями МОЗу».

Причиною поширення нового підвиду коронавірусу епідеміолог називає міграцію населення.

«Триває міграція населення як між регіонами країни, так і з іншими країнами. Торгівля не припинилася, відбувається постачання обладнання, зброї. Ізолювати країну неможливо, люди між собою контактують, тож це нормальне явище, — пояснює Юрій Дементьєв. — Окрім того, ми помітили закономірність, що змістився період захворюваності на грип та ГРВІ. Здавалося б, на дворі літо, і люди не повинні хворіти. Однак, якщо раніше зростання захворюваності в області припадало на січень-лютий, то згодом воно почало зміщатися на березень, а то й травень. А цього року ми вже бачимо, що навіть у літній період у нас досить багато захворілих».

У ситуації із FLiRT, як і з іншими штамами коронавірусу, в групі ризику — люди старшого віку, із хронічними захворюваннями, після онкологічних захворювань або з послабленим імунітетом. Їм рекомендують щепитися від коронавірусної інфекції.

«Вакцина проти ковіду залишається ефективною для всіх типів штаму Omicron. Вона в Україні безкоштовна. Записатися на щеплення можна в сімейного лікаря, — каже Юрій Дементьєв. — В області також працюють вакцинальні автобуси, які виїжджають у віддалені населені пункти регіону, тут спеціалісти проводять щеплення від коронавірусної інфекції і не тільки від неї. Однак підкреслюю: вакцинація проти ковіду не є гарантією того, що ви не захворієте. Вона проводиться для того, щоб уникнути важкого протікання хвороби і летальних випадків».

Як зазначив Юрій Дементьєв, наразі не йдеться про запровадження якихось масових протиепідемічних заходів.

«Поки що ми не робили б таких прогнозів. Тому що в тих країнах, які раніше за Україну відчули хвилю FLiRT, спостерігають підвищення рівня захворюваності, але ці підвищені рівні захворюваності не призводять до введення карантинних або обмежувальних заходів, — каже епідеміолог. — Подивимося, якою буде ситуація із початку нового навчального року, коли діти підуть до школи, і ми зможемо спостерігати, як цей штам проявлятиметься в організованих колективах. Якщо буде необхідність, то, звичайно, вживатимемо необхідних заходів. Проте поки що жорстких обмежень не вводимо, такої потреби немає».

Рекомендації щодо профілактики захворювання, за словами Юрія Дементьєва, залишаються незмінними: обмеження відвідування громадських місць, провітрювання приміщення, вакцинація, миття рук.

Світлана ШЕВЧУК.

Фото: https://life.pravda.com.ua/health/2020/12/28/243513/