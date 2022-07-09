Хроніки ВІЙНИ

КРАЇНА-ТЕРОРИСТКА.

Росія вже випустила по Україні близько трьох тисяч ракет. Про це президент України Володимир Зеленський повідомив на спільній з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре прес-конференції у Києві.

«Загалом, ви знаєте, за чотири місяці повномасштабної війни росії проти мирної України рф вже застосувала близько трьох тисяч ракет. Така жорстокість російських дій лише підкреслює, наскільки правильними є рішення наших партнерів щодо надання Україні підтримки. Перш за все, це оборонна підтримка. Жодна держава у світі не повинна залишатися наодинці, коли є таке зло, коли воно існує», — заявив Зеленський.

Також очільник держави наголосив, що російська армія завдала жорстокого ракетного удару по звичайному житловому будинку в Одеській області у селищі Сергіївці. «Це не одиночний удар, і це не випадковість, як щоденно говорить у масмедіа рф. А це цілеспрямований ракетний удар росії — терор росії, будемо відверті, проти наших міст і селищ, наших людей, дорослих і дітей», — заявив президент.

ВИКРАДЕНІ ДІТИ.

Віцепрем’єрміністерка — міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук в ефірі інформаційного телемарафону повідомила, що понад дві тисячі дітей були незаконно вивезені до росії.

«Зараз у нас є інформація, що більше двох тисяч таких діток потрапили незаконно і насильницьки були вивезені до росії. Однак ми не знайшли ще по всіх двох тисячах даних і не верифікували таких », — сказала Верещук і додала, що влада займається цим питанням індивідуально, коли надходять дзвінки від рідних або знайомих про те, що вони знають, де перебуває дитина.

Віцепрем’єрка також наголосила, що до України наразі вдалося повернути 44 дитини. «Ми знаходимо таких діток на території російської федерації, пишемо відповідні листи і точково їх повертаємо. Таким чином, вже було повернуто 34 дитини з дитячих будинків сімейного типу і десять дітей завдяки опікунам, які поїхали до росії і привезли таких діток до України», — сказала Верещук.

Варто зазначити, що Верховна Рада України звернулася до Організації Об’єднаних Націй щодо неприпустимості усиновлення викрадених українських дітей у російських сім’ях.

ПОВІТРЯНА ТРИВОГА.

Речник Повітряних сил України Юрій Ігнат повідомив, що вони використовують різні джерела інформації для виявлення ракетної небезпеки. Однак він наголосив, що Повітряні сили України не мають достатньо засобів для ефективного знищення ворожих цілей.

Також військовий підкреслив, що для України є пріоритетними стратегічні об’єкти держави, по яких система ППО працює посилено. Це атомні електростанції, греблі, стратегічні транспортні розв’язки, великі обласні центри, де сконцентровано, можливо, багато військового виробництва, військові об’єкти.

«Так само і на визначених вищим військовим керівництвом напрямках. ППО зараз у нас дуже динамічна і мобільна: ми маємо можливість змінювати позиції і в короткі терміни посилювати потрібні напрямки», — додав речник Повітряних сил.

У ЗСУ пояснили, чому часто повітряна тривога лунає на всій території України. Там розповіли, ракети можуть змінювати курс, запрограмований раніше, на визначених координатах. Тому вираховується спеціальний алгоритм, куди може полетіти та ракета, і вмикається повітряна тривога.

КАТІВНІ В «ДНР».

Понад 10 тисяч мешканців окупованого Маріуполя перебувають у в’язницях квазідержави «днр». Про це повідомляє Маріупольська міськрада у телеграм.

«Люди перебувають у жахливих та нелюдських умовах, як у концтаборі. Зачинені в тісних камерах два на три метри по 10 людей. Маріупольці майже не отримують воду та їжу. Їх не виводять на вулицю. Вони не мають жодного доступу до нормальної медичної допомоги та піддаються різним формам катування — від психологічної до фізичної», — йдеться у дописі.

Як стверджують у міськраді Мар іуполя, є чотири таких в’язниці: дві у Єленівці, Донецькому СІЗО та Макіївці.

Підготувала Світлана ВЕЛИЧКО.