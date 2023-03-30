Здорова прогулянка Набережною

Першого квітневого дня на Набережній усіма улюбленого у Файному місті Тернопільського ставу відбудеться «Здорова прогулянка». Розпочнеться вона о першій пополудні і триватиме до 17-ї години.

Під час занять зі скандинавської ходьби — виду фізичної активності, в якій використовується методика занять і техніка ходьби з використанням спеціальних палиць, схожих на лижні — у парку імені Тараса Шевченка всі охочі разом з інструктором матимуть змогу пройтися за спеціально складеним маршрутом.

Для того, аби взяти участь у прогулянці, необхідно зареєструватися за озвученим у засобах масової інформації посиланням. Зареєстровані учасники отримають спорядження для скандинавської ходьби і навушники. Для того, звісно ж, аби протягом двадцяти хвилин слухати музику і цікаву інформацію про здоров’я. Не забули організатори також і про подарунок для кожного зареєстрованого після завершення прогулянки.

Також працюватиме медична зона у складі лікарів і медичних сестер. З їхньою допомогою можна буде перевірити артеріальний та внутрішньочний тиск, рівень цукру в крові, отримати консультацію сімейного лікаря, тести на ВІЛ, гепатит С та В. За необхідності, вам зроблять флюрограму, кардіограму, вакцинацію проти COVID-19, інші маніпуляції, що на них ви погодитеся в медичній зоні.

Тим часом, ведучий на сцені проводитиме різноманітні розіграші на тему здоров’я, під час яких за правильні відповіді можна буде отримати приємні подарунки. Словом, подібна оздоровча подія — можливість потурбуватися про власне здоров’я, з користю провести на свіжому повітрі час із родиною і друзями.

Варто також зазначити, що згадана подія ініційована Міністерством охорони здоров’я України та Центром громадського здоров’я при ньому і реалізується в межах регіональної комунікаційної кампанії з підтримки вакцинації від COVID-19. Її мета — повернути тему вакцинації від COVID-19 на порядок денний, мотивувати українців вакцинуватися та вести здоровий спосіб життя.

Фото із вільних джерел