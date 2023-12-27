Бажання працювати відкрито і чесно

Головне управління ДПС у Тернопільській області нагадує, що Державна податкова служба України звертає увагу платників податків, які обрали спрощену систему оподаткування, що, починаючи із першого січня 2022 року, втратили чинність норми Податкового кодексу України, які дозволяли не застосовувати реєстратори розрахункових операцій або програмні реєстратори розрахункових операцій (РРО/ПРРО). З огляду на це платники податків (окрім першої групи) при здійсненні розрахунків у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг зобов’язані застосовувати РРО/ПРРО на загальних підставах.

Впровадження фіскалізації розрахунків для платників є не лише зручним інструментом для обліку отриманих доходів, а й надає їм можливість підтвердити бажання працювати відкрито та чесно. Зазначене є надзвичайно важливим у відносинах України із закордонними партнерами та є запорукою успішності євроінтеграційних процесів в Україні.

На сьогодні у складний для України час повернення української економіки на довоєнний рівень можливе за умови неухильного дотримання платниками податків вимог чинного законодавства України.

Податківці також зауважили, що платникам не слід зважати на міфи щодо складності використання РРО/ПРРО у своїй діяльності та фіскалізації через них отриманих доходів.

ДПС звертає увагу всіх платників податків, що добровільне виконання вимог законодавства у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, зокрема Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг», вбереже суб’єктів господарювання від додаткових витрат у вигляді штрафних (фінансових) санкцій.

ДПС наголосила, що при організації та здійсненні контрольно-перевірочних заходів перевіряє лише тих суб’єктів господарювання, у діяльності яких існують ризики порушення податкового та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контрольні органи, зокрема, тих суб’єктів господарювання, які не зареєстрували РРО/ПРРО за наявності такого обов’язку, та тих, щодо яких у контрольного органу відсутня інформація про проведення розрахунків через РРО/ПРРО.

Разом із цим, виконання вимог законодавства податкової сфери є обов’язком кожного громадянина нашої держави, тому податківці сподіваються на правову свідомість суб’єктів господарювання та належне і добросовісне виконання ними обов’язків платника податків.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області