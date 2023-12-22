Куди сплачувати єдиний податок у разі зміни податкової адреси, пов’язаної із зміною адміністративного району?

Згідно з пунктом 291.2 статті 291 Податкового кодексу України (ПКУ) спрощена система оподаткування, обліку та звітності — це особливий механізм справляння податків і зборів, що встановлює заміну сплати окремих податків і зборів, встановлених пунктом 297.1 статті 297 ПКУ, на сплату єдиного податку в порядку та на умовах, визначених главою 1 розділу XIV ПКУ, з одночасним веденням спрощеного обліку та звітності. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Сплата єдиного податку платниками першої-третьої груп (окрім електронних резидентів (е-резидентів) здійснюється за місцем податкової адреси (пункт 295.4 статті 295 ПКУ).

Податкова декларація подається до контрольного органу за місцем податкової адреси (пункт 296.4 статті 296 ПКУ).

Податковою адресою платника податків — фізичної особи визнається місце її проживання, за яким вона береться на облік як платник податків у контрольному органі (другий абзац пункту 45.1 статті 45 ПКУ).

У разі зміни податкової адреси платника єдиного податку останнім податковим (звітним) періодом за такою адресою вважається період, у якому подано до контрольного органу заяву щодо зміни податкової адреси (пункт 294.7 статті 294 ПКУ).

У разі зміни податкової адреси суб’єкта господарювання, місця провадження господарської діяльності, видів господарської діяльності заява подається платниками єдиного податку першої і другої груп не пізніше 20-го числа місяця, наступного за місяцем, у якому відбулися такі зміни (пункт 298.5 статті 298 ПКУ).

У разі зміни податкової адреси суб’єкта господарювання, місця провадження господарської діяльності заява подається платниками єдиного податку третьої групи не пізніше останнього дня кварталу, в якому відбулися такі зміни (перший абзац пункту 298.6 статті 298 ПКУ).

Водночас згідно з другим абзацом частини п’ятої статті 78 Бюджетного кодексу України від 8 липня 2010 року за номером 2456-VI із змінами та доповненнями при зміні місцезнаходження суб’єкта господарювання та його реєстрації як платника податків за новим місцезнаходженням сплата визначених податковим законодавством, зокрема, місцевих податків і зборів здійснюється за місцем попередньої реєстрації платника податків до закінчення поточного бюджетного періоду.

Згідно з пунктом 10.13 розділу X Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 9 грудня 2011 року за номером 1588 із змінами та доповненнями платник податків, який згідно з пунктом 10.2 розділу X порядку за номером 1588 має сплачувати за попереднім місцезнаходженням, зокрема, місцеві податки і збори, після взяття на облік в контрольному органі за новим місцезнаходженням (основне місце обліку) обліковується до кінця бюджетного періоду (календарного року) в контрольному органі за попереднім місцезнаходженням (неосновне місце обліку) із відповідною ознакою.

Пунктом 10.2 розділу X порядку за номером 1588 встановлено, що у разі зміни місцезнаходження суб’єкта господарювання та його реєстрації як платника податків за новим місцезнаходженням сплата визначених податковим законодавством, зокрема, місцевих податків і зборів здійснюється за місцем попередньої реєстрації платника податків до закінчення поточного бюджетного періоду.

Якщо внаслідок зміни місцезнаходження, зокрема, щодо фізичної особи-підприємця змінюється територія територіальної громади, такий платник податків обліковується:

із визначенням кодів територій територіальної громади згідно з КАТОТТГ за попереднім та новим місцезнаходженням платника податків;

до закінчення бюджетного періоду з ознакою щодо сплати за попереднім місцезнаходженням податків і зборів, які розподіляються між державним та місцевими бюджетами, та місцевих податків і зборів.

Така ознака не встановлюється, зокрема, стосовно фізичних осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність.

Формою податкової декларації платника єдиного податку — фізичної особи-підприємця, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 19 червня 2015 року за номером 578 із змінами та доповненнями, передбачено подання звітності про нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до податкового органу за основним місцем обліку платника єдиного внеску, у строки та порядку, що встановлені ПКУ.

Отже, у разі зміни податкової адреси, пов’язаної зі зміною адміністративного району фізична особа-підприємець — платник єдиного податку (першої-третьої груп):

подає декларацію за новим місцезнаходженням;

сплачує єдиний податок за попереднім місцезнаходженням до закінчення поточного бюджетного року.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області