Один з важливих платежів, що формує бюджети громад

Із початку цього року власники нерухомості сплатили до місцевих бюджетів Тернопільщини 284,1 мільйона гривень податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Це на 132,2 мільйона більше, ніж за аналогічний торішній період.

Основна сума сплаченого платежу припадає на власників нерухомості — юридичних осіб. Вони спрямували на розвиток територіальних громад краю 140 мільйонів гривень податку на нерухоме майно, що на 29,8 мільйона більше, ніж у січні-листопаді 2022 року.

Жителі області — фізичні особи перерахували за нерухомість протягом одинадцяти місяців року 144,1 мільйона гривень. Торік сума була на 103 мільйони меншою.

Податківці нагадали, що надходження від податку на нерухоме майно у повній сумі спрямовуються до місцевих бюджетів, тож є одним з важливих платежів, що формують бюджети громад. Ставка податку на нерухомість встановлюється органами місцевого самоврядування залежно від типу об’єктів та їх місцезнаходження у відсотках до мінімальної заробітної плати, встановленої на перше січня звітного року, та не може перевищувати 1,5 відсотка за квадратний метр.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області