Внутрішньо переміщені особи можуть скористатися правом на податкову знижку

Особи, які мають статус внутрішньо переміщеної особи, орендують житло, не мають у власності придатної для проживання житлової нерухомості, розташованої поза межами тимчасово окупованої території України та не отримують передбачених законодавством України бюджетних виплат для покриття витрат на проживання, можуть скористатися правом на податкову знижку. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Для цього слід подати до податкових органів декларацію про майновий стан і доходи. До неї необхідно додати копію довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, копію договору оренди житла, платіжні та розрахункові документи, що підтверджують факт сплати.

Податківці також звернули увагу на те, що розмір такої знижки не може перевищувати у розрахунку на календарний рік 30 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на перше січня звітного (податкового) року.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області