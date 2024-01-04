Чи оподатковується ПДФО сума виплат, що здійснюється за рішенням професійної спілки на користь одного з її членів?

Інформація головного управління ДПС у Тернопільській області. Відповідно до підпункту 165.1.47 пункту 165.1 статті 165 Податкового кодексу України (ПКУ) до складу загального місячного (річного) оподатковуваного доходу не включається сума виплат чи відшкодувань (окрім заробітної плати чи інших виплат та відшкодувань за цивільно-правовими договорами), що здійснюються за рішенням професійної спілки, її об’єднання та/або організації професійної спілки, прийнятим в установленому порядку, на користь члена такої професійної спілки протягом року.

Така сума сукупно не перевищує суми граничного розміру доходу, визначеного згідно з першим абзацом підпункту 169.4.1 пункту 169.4 статті 169 ПКУ (сума, що дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на перше січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих десяти гривень), що у 2024 році складає 4240,00 гривень (3028,00 грн х 1,4).

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області