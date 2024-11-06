Боротися, працювати, не здаватися: воїни і волонтери Заліщицької громади

Волонтерство — це така праця, яка гуртує та об’єднує людей, допомагає зрозуміти справжню суть тих цінностей, які ми відстоюємо: свободи, незалежності, демократії. І це – не гучні слова, адже тільки спільними зусиллями будуються суспільства, формуються нації, зароджуються і розвиваються держави. А Українська держава сьогодні, як, можливо, іще ніколи за тридцятитрьохрічний період свого відновленого суверенітету, потребує підтримки і допомоги кожного громадянина, кожного свідомого члена нашої загальноукраїнської спільноти.

Добре розуміють це і в Заліщицькій громаді, де активно волонтерили на користь української армії ще до повномасштабного вторгнення, а з початком нової фази російсько-української війни долучилися до волонтерського процесу з іще більшим завзяттям і наполегливістю.

Наша сила — у єдності

Як розповідає Оксана Дяків, журналістка, поетеса, активна й небайдужа до суспільно-політичних процесів громадянка, «на Заліщанщині є чимало волонтерів, які постійно співпрацюють із нашими захисниками на передовій, збирають запити, формують вантажі, пересилають, а часто — особисто везуть усе це на передову. Починаючи з лютого 2022 року відбулося вже тридцять організованих поїздок на фронт. А географія поїздок до захисників – це вся Україна. Організатором і безпосереднім учасником поїздок є Андрій Красій. Його товариш, волонтер Арсен Удод теж особисто бере активну участь у цих волонтерських поїздках. 19 жовтня вони вкотре вирушили на схід України до наших воїнів — маршрут включав Сумську Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку області».

Ще однією гордістю Заліщицької громади є волонтер Михайло Коцюба, який із замовлених на донати комплектуючих та складових виготовляє FPV-дрони, а також «Мольфари» — прилади, що забезпечують захист воїнів від ворожих дронів. Чоловік працює над виготовленням дронів навіть уночі. Жартує, що заступає на нічну зміну і каже, що «це все (дрони і т.д.) не народжується за 5 хвилин». Надихає, що поряд із нами живуть та працюють ось такі справжні Люди з великої літери, знайомством із якими можна тільки пишатися.

Активно діють у громаді й волонтери Ярослав Гринишин, Іван Навольський, Василь Катеринюк, Дмитро Бойчук, Валерій Кукурудзяк, Ірина Тумак, Андрій Федоришин, Андрій Михалюк, Андрій Стешин та багато інших. Варто відзначити волонтерську працю Ольги Підручняк, яка допомагає захисникам, зокрема і воїнам, які лікуються у Заліщицькій міській лікарні, де пані Ольга працює медсестрою.

У Заліщицькій громаді зареєстровано три благодійні фонди: в Заліщиках — Благодійна організація «Благодійний фонд «Вільна лелека» (очолюють її Ірина Кукурудзяк та Андрій Лукавецький); ГО «Заліщицький громадський рух опору окупації» (керівник — Ірина Галько); в селі Дуплиська — Благодійна організація «Благодійний фонд «Деренівка за мир» (голова фонду — Марія Войцеховська).

Волонтерять у громаді чимало колективів установ, підприємств та організацій різних форм власності. До прикладу, із Заліщиків — МПП «Арма» (директор — Іван Навольський), Торговий центр будматеріалів під керівництвом Руслана Винниченка, ТЦ «Господар» (очільник — Степан Навольський); ПП «ВЕП-АГРО-ПЛЮС» (керівник — Ольга Пельцер, с. Торське); СГ ТОВ «Добробут» (директор — Мирослав Розлуцький, с.Дунів) та багато інших.

У всіх без винятку населених пунктах Заліщицької ОТГ до волонтерства для Збройних сил України долучаються колективи закладів освіти, культури, медичні установи та соціального захисту. Наприклад, діти та педагоги виготовляють окопні свічки, проводять благодійні ярмарки, готують посилки для захисників тощо. Працівники культури проводять благодійні концерти, збирають кошти, які вкладають у придбання автомобілів, коліс і запчастин для них. Усе це йде на фронт. А в «Центрі науково-технічної творчості школярів» Заліщицької міськради (директор — Богдан Кравчук) у цю холодну пору виготовляють буржуйки, пічки для підігріву їжі на фронті.

Дуже багато роблять люди у Заліщиках та селах громади, церковні парафії. Вони підтримують односельців та їх побратимів, які зараз воюють на передовій, воїнів, що повернулися з фронту. Шанують пам’ять про загиблих захисників, підтримують їхні родини.

Постійно співпрацюють із волонтерами та допомагають військовим Заліщицька міська рада, старостат сіл громади. Особисту підтримку різноманітним волонтерським ініціативам надає голова Заліщицької міської ради Іван Дрозд.

Акцент робиться на допомозі високотехнологічними речами, приміром, засобами радіоелектронної боротьби (РЕБ), дронами. У громаді придбали й передали на фронт майже сотню одиниць автомобільного транспорту.

Живемо і працюємо завдяки воїнам на передовій

Без сумніву, можна стверджувати, що в Заліщицькій громаді не знайдеться села, в якому в різний спосіб не підтримували б наших воїнів — не тільки своїх земляків, а й кожного українського захисника.

«У Заліщицькій громаді — дуже багато діючих військовослужбовців. Звісно, є їхні сім’ї, друзі, родичі. Більшість із них безпосередньо залучені у волонтерство. Є окремі люди, які взагалі працюють, не покладаючи рук, — відзначає пані Оксана. — Зокрема, активну волонтерську роботу впродовж багатьох років проводить Ярослав Гринишин — він також є організатором волонтерських виїздів. Багато років поспіль брав участь у поїздках особисто. Свого часу служив у Афганістані, був учасником Революції Гідності. Патріотична людина, талановитий музикант, волонтер, який надзвичайно багато підтримує наших воїнів. Рік тому, в жовтні 2023 року, помер багаторічний волонтер із села Добрівляни Михайло Гушоватий. Він майже 10 літ дуже багато робив для фронту, починаючи з 2014 року, навіть будучи хворим, все ж до останніх днів життя допомагав захисникам».

У багатьох селах Заліщицької громади велика кількість воїнів пішли на фронт. Наприклад, лише з Добрівлянського старостинського округу в лави ЗСУ вступили близько 50 воїнів — двоє із них, на жаль, загинули. Із сіл Зозулинців та Виноградного військовослужбовцями ЗСУ на сьогодні є 56 жителів, 43 тепер воюють на фронті. Один воїн загинув, захищаючи Україну, а двоє земляків пропали безвісти.

«У нашій громаді є розуміння того, що завдяки воїнам на передовій ми живемо і працюємо. Приміром, у громаді, в селі Виноградне, є військовослужбовець Степан Коцюб, — про нього вже чимало писали, говорили у ЗМІ,— акцентує Оксана Дяків. — Степанові 34 роки, внаслідок складного поранення він втратив обидві ноги, у нього пошкоджена рука, чоловік пересувається на кріслі колісному.

Зусиллями громади сіл Зозулинців і Виноградного, які очолює прекрасна людина – староста Надія Мандзюк, за підтримки Заліщицької міської ради та благодійників односельці взялися завершити будівництво хати для воїна, щоб обладнати її відповідно до його потреб. Дім будується спільними зусиллями, з великою любов’ю людей. На жаль, Степан Коцюб має постійні проблеми зі здоров’ям, йому потрібне регулярне лікування. Але вірю, що наша громада підтримуватиме воїна всіма можливими засобами — і не лише його, бо це — наш обов’язок, наш спосіб бодай трішки віддячити, засвідчити свою повагу кожному захисникові, який боровся чи продовжує воювати з російськими ворогами за нашу Україну, за кожне місто й село, за кожного з нас».

Уляна ГАЛИЧ.

НА фото: (зліва направо) волонтери Михайло КОЦЮБА, Арсен УДОД, Андрій КРАСІЙ; виготовлена в Заліщиках техніка для ЗСУ; захисники із Заліщанщини Борис ХОДОРОВСЬКИЙ, Іван БІЛИЙ, Степан КОЦЮБ з учнем школи с. Зозулинці Андрієм ПАПУШКОМ, Надією МАНДЗЮК та Оксаною ДЯКІВ.