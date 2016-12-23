Адреси відпочинку

Драмтеатр

Завітайте 25 грудня на перегляд музичної комедії «Ніч перед Різдвом». Поч. о 19.00. Від 17 грудня до 5 січня вашій увазі новорічне дійство «Як діти свято рятували» і казка «Котигорошко». Поч. об 11.00 і 14.00.

Театр актора і ляльки

Маленьких тернополян запрошують у неділю, 25 грудня, на новорічний дитячий ранок «Новий рік — чарівник!» Поч. о 12.00 і 14.30.

«Палац кіно»

До 27 грудня в показі стрічки «Осінні спогади» (поч. о 15.00) і «Чунгул» (17.15, 19.00).

УД «Перемога»

25 грудня вашій увазі новорічний концерт від «Оркестра Волі» (16.00).

Художній музей

Продовжують роботу експозиція «Мистецтво Криму» й виставки різдвяних листівок із фондів музею та колажів Анатолія Заблуди «По зоряному шляху Афродіти».

Філармонія

Завітайте 25 грудня на «Новорічну імпрезу» за участі симфонічного оркестру філармонії. Поч. о 17.00.

«Березіль»

Малечу запрошують 25 грудня на виставу «День народження свинки Пеппи». Поч. о 18.00.

До зустрічі наступного тижня!

Фото авторки