Я — ветеран війни, ветеран праці, маю безперервний стаж роботи. В мене є сумніви, чи правильно мені нарахована субсидія на опалювальний сезон 2016—2017 рр. Площа моєї опалювальної квартири 79 кв. м. Пенсія — 1523 грн, маю земельний пай.

Читаю в газеті й по телевізору передавали, що цього року субсидію будуть нараховувати з доходів, пенсії чи зарплати. Торік мені нарахували субсидію вісім відсотків від доходу, а цього року — 10,37%. Якщо нарахування бралося за 2015 р., то моя пенсія була ще меншою. Норма випалення газу становила 410 куб. м при опалюваній площі 79 кв. м. Цього року — 321 куб. м, електроенергії — 90 кВт. Ніяк у норму не вкладаюся, плачу в місяць понад 200 грн, а ще газ, телефон, ліки.

Чому всі одинокі сім’ї (і не тільки одинокі) при пенсії 1350—1600 грн і земельному паю мають нарахування від доходу 6—7—9 відсотків, а я — 10,37%. Поїхати в Зборів і з’ясувати ці питання не можу, бо я інвалід, не ходжу. Письмово звернулася до начальника управління праці та соціального захисту населення Зборівської райдержадміністрації — відповіді немає. Думаю, може, впала в немилість… У жовтні я зателефонувала в відділ субсидії, запитала, чи вже є нарахована субсидія. Мені щось сказали на іншому кінці дроту, я не зрозуміла чи не почула й попросила повторити. Але… там кинули слухавку. Набрала номер вдруге, запитала, чи розуміють вони, що зі старшими розмовляють. Знову там кинули слухавку.

Анна МАСИРА.

с. Цебрів Зборівського району.

На запитання відповідає директор департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації Вадим Боярський.

Відповідно до положення про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого й рідкого пічного побутового палива (далі — положення), затвердженого постановою Кабінету міністрів Україні від 21 жовтня 1995 р. №848 (із змінами), субсидія призначається одній із зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб за наявності різниці між розміром плати за житлово-комунальні послуги, скраплений газ, тверде й рідке пічне побутове паливо в межах соціальної норми житла та соціальних нормативів користування житлово-комунальними послугами й обсягом визначеного Кабінетом міністрів обов’язкового відсотка платежу.

Постановою КМУ від 6 серпня 2014 р. №409 «Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування» передбачено норми:

для користування природного газу для індивідуального опалення — 5,5 куб. метра природного газу на 1 кв. метр опалюваної площі на місяць в опалювальний період при соціальній нормі житла для індивідуального опалення незалежно від джерела та виду енергії — 13,65 кв. метра опалюваної площі на одну особу та додатково 35,22 кв. метра на домогосподарство. Також враховується корегуючий коефіцієнт, затверджений цією ж постановою, який становить для 1—2-поверхових будинків у Тернопільській області 1,143;

для користування послугами з газопостачання за наявності газової плити та газового водонагрівача — 14 куб. метрів на одну особу на місяць.

Тому для домогосподарства А. М. Масири зазначена норма споживання природного газу становить 321,22 кв. м (48,87 кв. м * 5,5 куб. м * 1,143 = 307,22 куб. м + 14 куб. м на плиту), на все, що спожито понад норму, житлову субсидію не надається.

Пунктом першим постанови КМУ від 27 липня 1998 р. №1156 (із змінами) «Про новий розмір витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива в разі надання житлової субсидії» встановлено, що за умови призначення житлової субсидії за житлово-комунальні послуги в межах соціальної норми житла та соціальних нормативів, користування житлово-комунальними послугами, громадяни, які зареєстровані й фактично проживають у житловому приміщенні (будинку), сплачують частку середньомісячного сукупного доходу, а за придбання скрапленого газу, твердого й рідкого пічного побутового палива — частку їх сукупного доходу за попередній календарний рік (Ро), яка визначається за такою формулою: Ро = Кд/Кг х Рг,

де Ро — частка плати за послуги для домогосподарства (частка доходу), яка для розрахунку субсидії округлюється до двох знаків після коми;

Кд — коефіцієнт доходу домогосподарства — відношення розміру середньомісячного сукупного доходу домогосподарства в розрахунку на одну особу до прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць, встановленого на дату, з якої призначається субсидія;

Кг — базовий коефіцієнт доходу для призначення субсидії — два прожиткових мінімуми на одну особу в розрахунку на місяць (Кг = 2);

Рг — базова норма плати за житлово-комунальні послуги — 15 відсотків середньомісячного сукупного доходу домогосподарства (Рг = 15).

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з першого січня 2016 року — 1330 грн, з першого травня — 1399 грн, з першого грудня — 1544 грн.

За інформацією управління праці та соціального захисту населення Зборівської райдержадміністрації А. М. Масира перебуває на обліку як отримувач житлової субсидії у 2015—2016 роках.

Відповідно до п.14 вищеназваного положення, управління скерувало запити до Державної фіскальної служби про доходи осіб, зареєстрованих у домогосподарстві за 2015 рік, до організацій — надавачів послуг щодо розміру плати за житлово-комунальні послуги в межах соціальних нормативів користування.

Після надходження відповідей від цих організацій, на зазначене домогосподарство було проведено розрахунок і призначено субсидію з першого вересня 2016 р. по 30 квітня 2017 р. відповідно до чинного законодавства, із визначеним обов’язковим відсотком платежу, що становить 10,37% від доходу.

Субсидію на неопалювальний період буде розраховано додатково на початку відповідного періоду після отримання інформації від організацій, що надають послуги, про розмір платежу за житлово-комунальні послуги, виходячи з цін і тарифів, які діятимуть на той час.

В окремих випадках за рахунок коштів, передбачених для надання субсидій відповідно до положення, виходячи з конкретних обставин, субсидії можуть призначатися структурними підрозділами з питань соціального захисту населення непрацездатним особам, які проживають самі, на понаднормову площу житла за рішеннями районних, районних у містах Києві й Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх створення) рад або комісій, які ними утворюються. Рішення про призначення (непризначення) субсидій у таких випадках приймається на підставі акта обстеження матеріально-побутових умов сім’ї і переглядається у разі зміни складу осіб, зареєстрованих у такому приміщенні, працевлаштування таких осіб або виникнення в них інших джерел доходів.

Крім цього, щодо з’ясування достовірності інформації про норми споживання природного газу рекомендуємо А. М. Масирі звернутись до газопостачальної організації. Тому заявниця має право звернутись до управління праці та соціального захисту населення Зборівської райдержадміністрації із заявою про призначення субсидії на понаднормову площу житла, після чого справу

А. М. Масири буде розглянуто на засіданні комісії при Зборівській райдержадміністрації.

ДОВІДКОВО. За інформацією вищеназваного управління в жовтні 2016 року А. М. Масира телефонувала до управління з приводу пояснення щодо призначення їй субсидій (чому відсоток обов’язкової частки становить 10,37% і чому зменшено норму споживання природного газу порівняно з минулим періодом). Беручи до уваги те, що заявниця має проблеми зі слухом (дуже погано чує), все-таки в телефонному режимі заявниці було надано вичерпну відповідь із цього питання.

Підготувала Валентина ДЕВЛИШ.

Фото з вільних джерел