ЧОМУ ЦЬОГО НЕ ЗНАЄ ПРЕЗИДЕНТ? Виступаючи у Польщі, Петро Порошенко знову сказав, що в АТО воюють 63% російськомовних. Насправді, згідно з грунтовним дослідженням Центру Разумкова (вибірка 10000, похибка — один відсоток), українською та переважно українською вдома розмовляють 60% учасників АТО й 46% непричетних до АТО, російською — відповідно 14 та 27%, обома мовами — по 25%. А ставлення до української мови як до рідної й поготів домінує серед причетних до АТО. Українська мова є рідною для 73% учасників АТО, їх рідних і близьких, російська — для 6%, обидві мови — для 19%. Серед непричетних до АТО українську мову вважають рідною 55%, російську — 19%, обидві мови — 23%.

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І ПРОЦЕС УЖЕ ІДЕ. «Олігархічній економіці не потрібні освічені, активні та енергійні підприємці, — стверджує бізнесмен та громадський діяч Валерій Пекар. — Тому їх вичавлюють: свавіллям, рейдерством, позбавленням перспективи. Олігархічній економіці взагалі не потрібно 45 мільйонів населення. Олігархам достатньо декількох мільйонів працівників сільського господарства, хімії та металургії. Ще потрібен мільйон кухарів, покоївок, перукарів і масажистів. Вони майданів не влаштовують і профспілок не зажадають, а освіти вистачить початкової — на рівні дворових людей з маєтків ХІХ століття. Решта можуть вибирати — виїхати або померти. Процес уже йде, причому набирає обертів».

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НАС МОГЛО Б БУТИ 80 МІЛЬЙОНІВ. За даними Державної служби статистики, в Україні нині проживає 42,4 мільйона осіб (це без урахування населення Криму, чисельність якого становить 2,3 мільйона осіб). А за словами заступника директора Інституту демографії та соціальних досліджень Олександра Гладуна, нас могло б бути нині більше 80 мільйонів, якби не катаклізми ХХ століття. Найбільше життів українців забрала Друга світова війна — вісім мільйонів та Голодомор — 3,9 мільйона. Щодо непрямих врат, то гіпотетично ми втратили приблизно 12 мільйонів ненароджених. Від п’яти до шести мільйонів виїхали з України через міграційні процеси. А ще ж був масовий терор 1937—1938 років, соціальні катастрофи. Загалом внаслідок різних катаклізмів ХХ століття загинуло приблизно 19 мільйонів українців…

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ДВІЧІ СВЯТКУВАТИМЕМО РІЗДВО? До Верховної Ради внесено законопроект, який пропонує українцям святкувати Різдво Христове і 25 грудня, і 7 січня. Його автори, а це 23 народні депутати з більшості парламентських фракцій та груп, пропонують внести зміни до Кодексу законів про працю, додавши до переліку святкових і релігійних свят, що є вихідними, і 25 грудня. Свою ініціативу депутати аргументують тим, що в Україні, окрім 23172 православних, греко-католицьких і деяких інших християнських громад, які відзначають Різдво Христове 7 січня за юліанським календарем, є ще близько 11000 римо-католицьких і протестантських громад (близько 30% від усіх релігійних організацій України), які святкують Різдво Христове за григоріанським календарем, тобто 25 грудня. Тож автори законопроекту пропонують забезпечити права і цієї частини населення України.

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ЯКЩО ДИВИТИСЯ РЕАЛЬНО. Деякі українські діячі вважають, що незручно критикувати кубинський режим, адже Куба допомогла в лікуванні тисяч чорнобильських дітей. «Так, і за це дякуємо, — пише публіцист Ігор Лосєв. — Але не слід забувати, що 30 років Куба перебувала на повному утриманні СРСР, а отже, й УРСР. Мільярдів доларів, які радянська Україна витратила на Кубу, нам уже ніхто ніколи не поверне. До речі, Куба підтримала російську агресію проти України й анексію Криму. Отже, й нам не варто надто уже комплексувати».

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ДЕ НАША ГІДНІСТЬ? Координатор руху «Справедливість» посол Маркіян Лубківський критикує МЗС України за зволікання із реакцією на події в Перемишлі, де під час маршу «орлят перемишлянських і львівських» молодики скандували: «Смерть українцям!» Повторилася ситуація 11 листопада, коли поляки сплюндрували український прапор. Такі випадки траплятимуться доти, доки у влади не прокинеться почуття гідності, доки вона сама себе не поважатиме й не змусить це робити інших», — наголосив Маркіян Лубківський. «І ще одне, — зазначає посол. — Мене тривожать не так антиукраїнські суспільні настрої у Польщі, як мовчання польських еліт. Якщо мовчать польські еліти — значить суспільство віддзеркалює їхні настрої».

За інформаціями видань «Українське слово», «Сільські вісті», «Експрес», RISU, «Українська правда», «День».

Д. ВІТЮК, бібліотекар.

м. Тернопіль.

Фото з вільних джерел