Депутата-сутенера посадили під домашній арешт

35-річного депутата-сутенера Почапинської сільської ради Тернопільського району посадили під цілодобовий домашній арешт.

Йому оголошено підозру в розбещенні неповнолітньої особи, звідництві для розпусти, розповсюдженні дитячої порнографії та втягненні у проституцію. Суд виніс ухвалу про цілодобовий домашній арешт для підозрюваного.

Як вдалося з’ясувати правоохоронцям, 14-річна школярка з Рівненщини познайомилася у соцмережах із користувачем на ім’я «Роман Шухевич». Спочатку переписувалися, далі обмінялися телефонами. Тривало спілкування близько п’яти місяців.

За словами слідчого Тернопільського відділу поліції Мирона Шеремети, теми для розмов та обговорення чоловік, в якого є сім’я і двоє малолітніх дітей, обирав надто відверті, як для віку своєї співрозмовниці, адже знав, що вона неповнолітня. Школярка довіряла незнайомцеві, а він, скориставшись цим, почав здійснювати на жертву психологічний тиск, вимагаючи, щоб вона надіслала йому фото порнографічного характеру. У відповідь через ммс-повідомлення кидав свої інтимні фото.

Отримавши бажане, чоловік не зупинився і почав вимагати, щоб школярка зняла відео, де вона вступає в інтимні стосунки зі ще однією дівчиною. Школярка відмовилася. А через якийсь час директор школи викликав її з матір’ю до свого кабінету й попередив про відрахування з навчального закладу. Причиною були розміщені в соцмережах інтимні фото дівчини, які вона надсилала збоченцеві.

«Влад Котик» — під таким іменем знали розпусника інші три жертви. Він через соціальні мережі знайомився з молодими дівчатами, пропонував їм зустрітися, спонукав до статевих стосунків, які записував на відео. Згодом відзнятий матеріал використовував для шантажу, аби змусити дівчат займатися проституцією.

Зловмисникові оголошено підозру в порушенні відразу чотирьох статей Кримінального кодексу України. 14 грудня у Тернопільський міськрайонний суд скеровано клопотання про обрання щодо підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 128000 грн. За результатами розгляду судом ухвалено рішення про застосування щодо підозрюваного запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту. Вказане рішення оскаржується Тернопільською місцевою прокуратурою.

Роман ЗАРІЧНИЙ.

Фото з вільних джерел