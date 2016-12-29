Для тендеру потрібна довідка

У Тернопільській ОДПІ проінформували, що однією з необхідних умов для участі в тендерних закупівлях є довідка про відсутність заборгованості з податків, зборів і платежів. Порядок її видачі регламентується наказом Міністерства доходів і зборів від десятого жовтня 2013 року за номером 567.

Фахівці інспекції зазначили, що довідка видається безоплатно на підставі заяви платника податків. У заяві повинно бути посилання на відповідний нормативно-правовий акт, що передбачає надання контролюючим органом довідки, а також зазначене найменування підприємства (установи, організації), до якої довідку буде подано. Форма заяви затверджена додатком 2 до порядку.

Суб’єкт господарювання, який планує брати участь у тендерних закупівлях, обов’язково повинен зазначити посилання на Закон України «Про публічні закупівлі» від 25 грудня 2015 року.

Упродовж одинадцяти місяців 2016 року Центр обслуговування платників Тернопільської ОДПІ видав 1352 таких довідки.

Детальніше — телефонами 43-46-35, 52-12-27.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ