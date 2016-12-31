Фаворити з ОДЮСШ

Напередодні нового року відбувся чемпіонат області з армспорту. Відзнак за командну перемогу удостоїлася збірна Тернопільської ОДЮСШ з літніх видів спорту, яку до змагань готував тренер навчального спортивного закладу, абсолютний чемпіон світу серед професіоналів у надважкій вазі, заслужений майстер спорту Андрій Пушкар.

Найвагоміший внесок до загальної скарбнички — в кандидатів у майстри спорту Юлії і Сергія Точинських, які перемогли як в турнірі на ліву, так і на праву руку. Ще по одній золотій медалі завоювали Назар Савелюк (ліва рука) і Віталій Дядюк (права). Дві срібні нагороди в активі ще одного кандидата в майстри Павла Ковальчука і Дмитра Шевчука, одна — Юрія Селецького (права рука).

Нарешті Назар Савелюк після завершення змагань атлетів, чия вага не перевищує шістдесят кілограмів, на праву руку удостоєний «бронзи».

На фото: Андрій ПУШКАР та Юлія ТОЧИНСЬКА разом з головою Тернопільського обласного ФСТ «Колос» Георгієм ГУНТІКОМ після нагородження кращих спортсменів і тренерів сільського товариства в році, що минає.

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