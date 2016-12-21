Ігровий зал не пустує

Як тільки зі спортивного залу Теребовлянського районного стадіону «Колос» після завершення турніру на призи міського голови прибрали борцівські килими, господарями головної критої споруди спортивного комплексу стали юні 13-річні футболісти. Теребовлянський центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» спільно з місцевою ДЮСШ організував для них Всеукраїнський турнір з міні-футболу, теж приурочений до Дня Святого Миколая.

У гості до юних майстрів, які вже нині мріють зодягнути футболки чемпіона області, місцевої «Ниви», завітали їхні ровесники зі столиці нашої держави, Рівного, Тернополя.

Сьогодні, 21 грудня, після дводенної боротьби визначилися лауреати змагань, в яких узяли участь вісім команд. Відзнаки за два перші місця дісталися двом колективам з Рівного. А господарі в напруженій боротьбі заслужили право піднятися на третю сходинку п’єдесталу пошани. Не забули відзначити призами і кращих гравців кожної з команд, яким директор центру Ярослав Королюк вручив статуетки і новорічні ялинкові прикраси.

Фото Теребовлянського «Спорту для всіх»