«Літературний Тернопіль» нагородив найкращих

Цього вівторка, 20 грудня, у прес-центрі «Вільного життя плюс» відбулося традиційне щорічне вручення премії журналу «Літературний Тернопіль».

За підсумками 2016 року лауреатами стали: у галузі прози – Володимир Гринечко, член Національної спілки письменників України, та Людмила Гичко – за супердетектив «Закохані в місячному сяйві» (числа 2–4 «Літературного Тернополя»); у галузі поезії — Юрій Завадський, член Асоціації українських письменників – за добірку віршів «Тілом» (число 4); у галузі публіцистики — Галина Садовська, заслужений журналіст України — за серію публікацій про подвижників нації (числа 1–4).

Нагороджував митців головний редактор журналу «Літературний Тернопіль», заслужений діяч мистецтв України Богдан Мельничук. Він, зокрема, зауважив:

— Щороку ми відкриваємо нові імена, що засвідчує зростання популярності журналу та того, що криниця творчості надзбручанських авторів не міліє.

Нагороджуючи поета, очільника видавництва «Крок» Юрія Завадського, Богдан Мельничук зауважив, що цьогоріч претендентів на здобуття відзнаки у цій галузі було багато, адже в кожному номері журнал публікував добірку поезії, котра заслуговує уваги. Тож, зваживши на творчий доробок, а також на те, що Юрій Завадський є своєрідним детонатором творчості молодих письменників, йому й вручили відзнаку.

Нашу колегу Галину Садовську відзначили за публіцистичні матеріали.

— До цього жанру мене підштовхнуло саме життя, адже в газеті були рубрики, котрі потребували вдумливого та глибокого погляду, — відзначила вона. — А потім публіцистика стала частиною життя. І вже навіть самій цікаво не просто ознайомлюватися з інформацією, а аналізувати її. І так почуте й побачене підштовхують замислитися, навіть якщо це не є редакційним завданням. Моя публіцистика у «Літературному Тернополі» — матеріали про відомих людей краю, з якими мене зводила доля.

Батько та донька Володимир Гринечко та Людмила Гичко з номера в номер тримають читачів у напрузі супердетективом «Закохані у місячному сяйві». Представляючи лауреатів, Богдан Мельничук зауважив, що їхній детектив може змагатися із творами Андрія Куркова та Олексія Волкова. А супердектив у теребовлянців виходить суперовим через великий життєвий досвід пана Володимира та вправне володіння словом співавторів.

Лауреатів привітали святий Миколай (у цій ролі виступив відомий актор Михайло Безпалько), доктор мистецтвознавства, професор Олег Смоляк, народний артист України, професор, завідувач кафедри театрального мистецтва Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка В’ячеслав Хім’як, заслужені артисти України Марія Гонта та Віра Самчук, актор Микола Булат, літературний критик Тетяна Дігай, літераторка Галина Шулим. Подарунки від шеф-редактора журналу, заслуженого журналіста України Петра Федоришина отримали і гості дійства – студенти Тернопільського музичного училища імені Соломії Крушельницької Володимир Парацій та Наталія Житницька.

Анна ЗОЛОТНЮК.

Фото авторки