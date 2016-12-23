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23.12.2016 автор:  Вільне Життя

Обстріляли таксі

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У Тернополі патрульні затримали молодиків, які, ймовірно, стріляли в таксі. Це трапилося 18 грудня, близько 22 години, на вулиці 15 Квітня. Про це повідомляють в управлінні патрульної поліції Тернополя.

Водій таксі їхав на замовлення, у той час як поруч пригальмувала Audi A4 і невідома особа витягнула предмет, схожий на зброю, та здійснила кілька пострілів.

Таксист запам’ятав номер автомобіля й описав правопорушників. Інспектори оперативно оглянули прилеглу територію і виявили транспортний засіб у дворі будинку. Опитавши мешканців будинку, патрульні розшукали власника автомобіля. З’ясувалося, що за кермом того вечора перебував його 18-річний син разом із своїм товаришем.

Поліцейські викликали слідчо-оперативну групу. Вони вилучили предмет, схожий на пістолет. Хлопців доправили до відділення поліції для з’ясування всіх обставин.

Діана РОМАНІВ.

Фото з вільних джерел

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Всеукраїнська незалежна громадсько-політична газета

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